Варламов вновь обвинил Ялалова в уничтожении культурного наследия после пожара в доме Веденеева

Блогер Илья Варламов в очередной раз раскритиковал мэрию Уфы и главу горадминистрации Ирека Ялалова после пожара в историческом здании в центре города.

Уфимскому мэру досталось за слова о том, что историческое здание «всем надоело».

«Интересно, если бы у жителей Уфы спросили, что им больше надоело — историческое наследие или Ирек Ялалов в кресле мэра — что бы они ответили?» — написал Варламов.

Также он обратил внимание, что пожар произошел за три дня до судебного заседания по делу о неудовлетворительном состоянии объекта.

Блогер приводит мнение руководителя «Архзащиты» Уфы Владимира Захарова, который уверен в выгоде пожара для собственника здания.

Старший научный сотрудник Научного центра охраны памятников при Минкультуры РБ Павел Егоров рассказал, что за последние 9 лет в Уфе уничтожили более 150 старинных зданий.

Напомним, что собственником дома Веденеева является муниципальный застройщик «Служба заказчика и технического надзора». На совещании после пожара Ялалов уже заявлял, что версия о поджоге несостоятельна. Он также заявил, что власти города должны придумать, как отреставрировать здание в кратчайшие сроки. Однако для этого мэр подобрал неподходящие слова:

«Уже всем надоел этот объект, десятилетиями стоит и разрушается. Найдите решение вместе с Управлением земельных и имущественных отношений», — сказал градоначальник.

Ранее Ялалов уже подвергался критике Варламова. Предыдущий пост блогера об Уфе как раз касался сохранения исторического наследия.