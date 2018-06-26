Путин дал 15 поручений по итогам прямой линии

Президент Владимир Путин утвердил перечень из 15 поручений по итогам прямой линии, прошедшей 7 июня. Список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

В частности, президент России поручил правительству при участии АО «Дом.рф» завершить строительство жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков. Президент также распорядился подготовить поправки в законодательство, которые позволят субсидировать выдачу ипотечных кредитов под 6% семьям с четырьмя и более детьми.

Правительство, администрация Кремля и органы исполнительной власти субъектов страны должны будут проанализировать ситуацию по оплате труда бюджетников и принять меры, чтобы не допустить ее снижения, говорится в утвержденном перечне.

Также Путин потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отслеживать цены на авиационное топливо и авиабилеты, чтобы не допустить их «необоснованного роста».

Кроме того, ведомства до 20 декабря представить предложения, позволяющие по упрощенной схеме выдавать российское гражданство специалистам из-за рубежа, «профессионализм которых востребован российской экономикой».

Региональным властям необходимо помочь при размещении граждан, переселившимся в Ростовскую область из-за конфликта на юго-востоке Украины.

Напомним, что прямая линия с Путиным состоялась 7 июня. Подробнее о том, на какие вопросы отвечал президент России — в материале «Реального времени».