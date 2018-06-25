ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах абсолютное большинство голосов. Об этом сообщил глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен.



По последним данным ЦИК, Эрдоган набрал 52,5% голосов, его ближайший конкурент от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже заручился поддержкой 30,7% избирателей, передает ТАСС.

Остальные голоса распределились между другими кандидатами. Так Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов набрал 8,4%, Мерал Акшенер от оппозиционной «Хорошей партии» — 7,3%, Темель Карамоллаоглу, представляющий Партию благополучия, — 0,9%, Догу Перинчек от партии «Родина» — 0,2%.



Отметим, что всего на выборах в Турции и на участках за рубежом могли проголосовать 56,3 млн человек.