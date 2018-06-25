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ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

05:32, 25.06.2018
ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах
Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах абсолютное большинство голосов. Об этом сообщил глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Сади Гювен.

По последним данным ЦИК, Эрдоган набрал 52,5% голосов, его ближайший конкурент от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже заручился поддержкой 30,7% избирателей, передает ТАСС.

Остальные голоса распределились между другими кандидатами. Так Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов набрал 8,4%, Мерал Акшенер от оппозиционной «Хорошей партии» — 7,3%, Темель Карамоллаоглу, представляющий Партию благополучия, — 0,9%, Догу Перинчек от партии «Родина» — 0,2%.

Отметим, что всего на выборах в Турции и на участках за рубежом могли проголосовать 56,3 млн человек.

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