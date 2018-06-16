А ты проголосовал? Как в Казани выбирают президента Турции

В Генеральном консульстве Республики Турция в Казани первый тур президентских и парламентских выборов пройдет 16 и 17 июня 2018 года. Выборы в самой Турции пройдут в воскресенье, 24 июня. Турецкие граждане могут воспользоваться правом голоса в любом представительстве своей страны или на таможенном посту. В консульском округе Генконсульства Турции (в него входят Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Самарская область) зарегистрировано порядка 1000 избирателей с турецкими паспортами. За ходом выборов наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".