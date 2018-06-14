В Генконсульстве Турции в Казани ждут 1000 турецких избирателей

В Генеральном консульстве Республики Турция в Казани первый тур президентских и парламентских выборов пройдет 16 и 17 июня 2018 года. Второй тур президентских выборов (если будет необходимость) пройдет в Генконсульстве 1 июля 2018 года. Об этом «Реальному времени» сообщил генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган.

24 июня 2018 года (в воскресенье) в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. В ходе голосования избиратели — граждане Турецкой Республики, зарегистрированные за рубежом, придут на избирательные участки, установленные в 123 дипломатических представительствах в 60 странах. Турецкие граждане могут воспользоваться правом голоса в любом представительстве своей страны или на таможенном посту.

Как рассказал «Реальному времени» генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган, общее количество заявленных избирателей за пределами государства составляет порядка 3 млн человек. Из них в России зарегистрировано около 11 тыс. турецких граждан. В консульском округе Генконсульства Турции (в него входят Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Самарская область) зарегистрировано порядка 1000 избирателей с турецкими паспортами.

«Реальное время» писало, что выборы в Турции должны были состояться в ноябре. Но президент республики Реджеп Тайип Эрдоган перенес их на июнь. Правящая в стране Партия справедливости и развития выдвинула кандидатуру Эрдогана.

Напомним, зимой 2018 года в Казань прибыл новый генеральный консул Турции Ахмет Садык Доган, сменивший на своем посту Турхана Дильмача. Весной он дал интервью «Реальному времени».