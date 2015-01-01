Военный переворот в Турции: хроника событий и последствия

Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 июля. Против президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана выступили генералитет и офицеры ВВС и жандармерии. Сам Эрдоган обвинил в подготовке переворота проповедника и турецкого общественного деятеля Фетхулаха Гюлена, находящегося в эмиграции в США. Гюлен все обвинения опроверг. Конфликт быстро перерос в вооруженные столкновения военных со стороны мятежников, военных, поддержавших президента, и полиции. На улицы по призыву президента вышли и тысячи гражданских лиц. В уличных боях применялась тяжелая техника и авиация, наносились ракетные удары по зданиям в Анкаре и Стамбуле. В ходе боев погибло 240 человек, из них 173 гражданских. Бунт военных был подавлен той же ночью. Однако отдельные столкновения проходили и после. Буквально на следующий день в стране начались чистки. Россия официально поддержала Эрдогана, однако до стабилизации ситуации запретила авиарейсы в Турцию.