Военный переворот в Турции: хроника событий и последствия
Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 июля. Против президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана выступили генералитет и офицеры ВВС и жандармерии. Сам Эрдоган обвинил в подготовке переворота проповедника и турецкого общественного деятеля Фетхулаха Гюлена, находящегося в эмиграции в США. Гюлен все обвинения опроверг. Конфликт быстро перерос в вооруженные столкновения военных со стороны мятежников, военных, поддержавших президента, и полиции. На улицы по призыву президента вышли и тысячи гражданских лиц. В уличных боях применялась тяжелая техника и авиация, наносились ракетные удары по зданиям в Анкаре и Стамбуле. В ходе боев погибло 240 человек, из них 173 гражданских. Бунт военных был подавлен той же ночью. Однако отдельные столкновения проходили и после. Буквально на следующий день в стране начались чистки. Россия официально поддержала Эрдогана, однако до стабилизации ситуации запретила авиарейсы в Турцию.
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