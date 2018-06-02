Самым богатым депутатом горсовета Уфы стал Филюс Ишбулатов с доходом в 214 миллионов рублей

По итогам 2017 года в горсовете Уфы больше всех заработал гендиректор ООО «ИСК «Агидель-Инвест Строй» Филюс Ишбулатов. За прошлый год он заработал 213,8 млн рублей.

Доход супруги народного избранника составил 2,1 млн рублей, следует из отчета о доходах муниципальных депутатов, опубликованного на сайте горсовета.

Ишбулатов зарегистрировал земельный участок, жилой дом, 8 квартир и долю в девятой. Также у него в собственности гараж, два машиноместа и 31 нежилое помещение (в части из них у предпринимателя только доля).

Также депутат владеет автомобилем Lexus LX 570. На его жену оформлен еще один Lexus.

Вторым по уровню доходов в горсовете Уфы стал Артур Хазигалеев. По итогам прошлого года он задекларировал 171,5 млн рублей. Его жена заработала еще 940,4 тысячи рублей.

Тройку лидеров замыкает директор ООО «Управление предприятием, финансами и бизнесом» Андрей Носков, получивший в 2017-м доход в 147,8 млн рублей. Его супруга пополнила семейный бюджет на 48,7 тысячи рублей.

Напомним, что самый богатый депутат Курултая Башкирии заработал всего 105 млн рублей.