Зарплата ректора: сколько получают руководители казанских вузов и их жены

Гафуров скупает землю, Юшко дебютирует с третьего места, а Созинова поднимает жена

Фото: Максим Платонов (на фото Алексей Созинов и Рашит Низамов)

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать доходы работников сферы образования. Ранее мы сравнили зарплаты директоров и завучей и учителей школ. Сегодня под нашим пристальным вниманием оказались ректоры татарстанских вузов и их жены. Традиционно самый богатый — ректор КФУ. Лидирует Ильшат Гафуров не только по личному, но и семейному доходу: его супруга заработала в два раза больше ближайшей конкурентки — супруги ректора КГМУ, для которой, впрочем, этот год вряд ли можно назвать удачным. Подробности в материале «Реального времени».

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Ильшат Гафуров не изменяет традициям: по итогам 2017-го, как и по итогам предыдущих 3 лет ректор Казанского федерального университета — лидер рейтинга доходов. Впрочем, состояние Гафурова слегка оскудело по сравнению с 2016-м, когда он задекларировал 24 млн 139 тыс. 530 рублей, вернувшись к привычным 8—9 млн рублей в год.

За 2017-й год ректор КФУ заработал 8 579 064 рублей, таким образом, его месячная зарплата составляет почти 715 тыс. рублей. В 2015-м доход Гафурова равнялся 9,8 млн рублей, а в 2014-м — 8,9 млн рублей.

Зато супруга ректора восполнила провалившийся доход мужа и дала небольшую прибавку к семейному бюджету, заработав за 2017 год 3,551 млн рублей. Это почти на полтора миллиона больше, чем в 2016-м, и почти столько же, сколько в 2015-м.

Ректор Казанского федерального университета — лидер рейтинга доходов. Фото Олега Тихонова

Гафуровы как по отдельности, так и вместе — лидеры рейтинга доходов и лидеры по количеству объектов недвижимости. Ректор за год обзавелся еще двумя земельными участками, причем один из них аж 74 сотки (итого у ректора сейчас четыре участка). Еще одним домом (итого два дома — 607 кв. м и 162 кв. м) и долей в нежилом здании. Еще у ректора есть две квартиры (367 кв. м и 54 кв. м) и незавершенный строительством объект.

Изменений в списке недвижимого имущества у супруги ректора нет. Как и год назад, она владеет земельным участком, долями в двух нежилых помещениях, гаражом, двумя квартирами, баней и хозблоком. Зато сменился автомобиль: 10-летнюю Toyota Camry супруга Гафурова сменила на представительский седан Audi A8L. Надо отметить, что стоимость нового автомобиля этой модели превышает годовой доход супруги ректора в полтора раза.

Гильмутдинов и Абдуллазянов наращивают капитал, а Юшко дебютирует и сразу на третьем месте

Доходы ректоров других трех крупнейших вузов Татарстана — КНИТУ имени Туполева (КАИ), КНИТУ-КХТИ и Казанского государственного энергетического университета — практически одинаковы: Альберт Гильмутдинов заработал 7,9 млн рублей, Сергей Юшко — 7,5 млн, а Эдвард Абдуллазянов — 7,3 млн.

У Абдуллазянова, очевидно, дела пошли в гору. Если на протяжении предыдущих 3 лет его доходы ректора подали, то в 2017-м он сумел отыграть миллион рублей. Не подкачала и супруга, увеличив годовой доход на 70 тыс. рублей. В собственности ректора, как и в прошлом году, две квартиры и земельный участок, у жены — квартира. Автопарк Абдуллазянова состоит из раритетной ГАЗ М-21.

Альберт Гильмутдинов продолжает наращивать капитал, за минувший год он заработал на 600 тыс. рублей больше. Слегка уравновесила семейный бюджет супруга ректора, потеряв 100 тыс. рублей личного дохода. В собственности у Гильмутдиновых — земельный участок, жилой дом, квартира, гараж и автомобиль Lexus NX, который записан на супругу.

Альберт Гильмутдинов продолжает наращивать капитал, за минувший год он заработал на 600 тыс. рублей больше. Фото Максима Платонова



Сравнить доходы Сергея Юшко не представляется возможным — на пост и.о. ректора он заступил только в июне 2017 года, работая ранее гендиректором технопарка «Идея». Так что сложно говорить, где Юшко заработал свои 7,5 млн рублей. Для сравнения — предшественник Юшко Герман Дьяконов зарабатывал 4,2—4,5 млн рублей. В собственности у ректора два земельных участка (999 и 300 кв. м), две дачи (165 и 39 кв. м), квартира (73 кв. м), два автомобиля — Volkswagen Tiguan и BMW 528i xDrive. Супруга Сергея Юшко доходов не имеет, зато имеет квартиру (73,5 кв. м).

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Ректор Казанского государственного института культуры разбивает стереотип о том, что культура много денег не приносит, и уверенно располагается на 5-м месте с доходом в 4,24 млн рублей. Супруга Ривката Юсупова заработала 209 тыс. рублей — на 90 тысяч меньше, чем в прошлом году. Доходы ректора, впрочем, тоже упали — на 500 тыс. рублей. Согласно декларации, у Юсуповых есть два земельных участка, дом, квартира и гараж, автомобиля нет.

На 6-м месте ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины Рустам Равилов с 4,189 млн. Равилов резко увеличил свои доходы и поднялся с 10-го на 6-е место. В 2016-м он заработал 2,8 млн рублей. Супруга ректора задекларировала 1,148 млн рублей, годом ранее — 1,056 млн.

В собственности у Равилова участок в 6 соток, квартира, четыре нежилых помещения. У супруги — участок в 10 соток, жилой дом, доля в квартире и прицеп к автомобилю. Вместе супруги владеют квартирой в 88,2 «квадрата». Из движимого имущества у Равилова BMW X3, а у супруги — прицеп.

Соседствуют с ветеринаром агроном Джаудат Файзрахманов и строитель Рашит Низамов. Оба заработали по 3,9 млн рублей, что на 500 тысяч больше чем в 2016 году. Ректор КГАУ владеет земельным участков, двумя домами, гаражом и баней. У жены — дача 195 в кв. м и автомобиль Toyota RAV4, плюс ко всему в совместном владении квартира. Доход супруги подрос на 111 тыс. и составил 266 тыс. рублей.

Рустам Равилов резко увеличил свои доходы и поднялся с 10-го на 6-е место. Фото vk.com

А вот жена ректора КГАСУ, наоборот, потеряла аналогичную сумму, заработав за минувший год всего 48 тыс. рублей. В собственности Низамова — земельный участок в 22 сотки, дом, квартира и гараж с земельным участком под ним (судя по площади в 22 кв. м). У супруги — также небольшой участок (23 кв. м), два гаража. В совместной собственности у Низамовых есть еще квартира. Согласно декларации, передвигается семья на автомобиле ВАЗ-2109.

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На 9-м месте ректор Казанской государственной консерватории Рубин Абдуллин, который потерял за год почти 400 тыс. рублей. За 2017-й он задекларировал 3,73 млн рублей, тогда как за 2016-й — 4,1 млн. Зато Абдуллин обзавелся недвижимостью — к двум квартирам добавился участок в 1 500 кв. м.

На 10-м месте оказался ректор КГМУ, заработав 3,12 млн рублей, немногим меньше, чем в прошлом году. Но не будем спешить расстраиваться за Алексея Созинова, потому как по совокупному семейному доходу чета занимает почетное 6-е место. Супруга ректора в 2017 году потрудилась на славу, удвоив доход — с 707 тыс. рублей до 1,57 млн. Впрочем, это только официальные цифры. Елена Румбешта, начальник бюро судмедэкспертизы, с января 2018-го проходит в качестве подозреваемой в деле о взятке в 80 тыс. рублей, столько по версии следствия супруге Созинова передали за справку о бессрочной инвалидности.

В собственности у ректора КГМУ, как и в прошлом году, — ничего: квартира в 40 «квадратов» — «в пользовании», зато супруга по итогам 2017-го стала богаче на еще один земельный участок, жилой дом и квартиру. Машины у Созинова нет, у жены, как и годом ранее — Toyota RAV4.

Доходы ректоров казанских вузов

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 Гафуров Ильшат Рафкатович Казанский (Приволжский) федеральный университет 8.579.064,92 3.551.831,14 2 2 Гильмутдинов Альберт Харисович Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ 7.950.524,79 253.016,00 3 4 Абдуллазянов Эдвард Юнусович Казанский государственный энергетический университет 7.318.272,67 647.583,75 4 3 Юшко Сергей Владимирович Казанский национальный исследовательский технологический университет 7.514.227,94 5 6 Равилов Рустам Хаметович Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э Баумана 4.189.246,21 1.148.052,66 6 10 Созинов Алексей Станиславович Казанский государственный медицинский университет 3.124.639,59 1.578.853,21 7 5 Юсупов Ривкат Рашидович Казанский государственный институт культуры 4.245.397,31 209.595,21 8 7 Файзрахманов Джаудат Ибрагимович Казанский государственный аграрный университет 3.936.300,76 266.338,66 9 8 Низамов Рашит Курбангалиевич Казанский государственный архитектурно-строительный университет 3.928.674,91 48.985,64

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На предпоследней позиции ректор Казанского юридического института Фоат Зиннуров, с доходом 2,35 млн рублей, что на 73 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. Супруга Зиннурова задекларировала 619 тыс. рублей.

За год Зиннуров избавился от гаража, теперь в собственности у него только участок площадью 988 кв. м и квартира площадью 91 кв. м в пользовании. У его жены — участок, жилой дом, квартира. От автомобиля Lexus GS-350 и квартиры площадью 163 кв. м, находящейся в совместной собственности, судя по декларации за 2017 год, семейство избавилось.

Замыкает рейтинг, как, впрочем, и в прошлом году, ректор Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма Юсуп Якубов. За 2017 год он задекларировал 1,827 млн рублей — на 30 тысяч меньше, чем за 2016-й. Слегка компенсировала выпадающие доходы супруга, заработав за год вместо 72 тыс. рублей, как в 2016-м, 93 тысячи. В общей долевой собственности у Якубовых квартира и земельный участок.

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