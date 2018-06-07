Зарплата ректора: сколько получают руководители казанских вузов и их жены
Гафуров скупает землю, Юшко дебютирует с третьего места, а Созинова поднимает жена
Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать доходы работников сферы образования. Ранее мы сравнили зарплаты директоров и завучей и учителей школ. Сегодня под нашим пристальным вниманием оказались ректоры татарстанских вузов и их жены. Традиционно самый богатый — ректор КФУ. Лидирует Ильшат Гафуров не только по личному, но и семейному доходу: его супруга заработала в два раза больше ближайшей конкурентки — супруги ректора КГМУ, для которой, впрочем, этот год вряд ли можно назвать удачным. Подробности в материале «Реального времени».
Гафуров метит в лендлорды, а жена покупает авто стоимостью в полтора годовых дохода
Ильшат Гафуров не изменяет традициям: по итогам 2017-го, как и по итогам предыдущих 3 лет ректор Казанского федерального университета — лидер рейтинга доходов. Впрочем, состояние Гафурова слегка оскудело по сравнению с 2016-м, когда он задекларировал 24 млн 139 тыс. 530 рублей, вернувшись к привычным 8—9 млн рублей в год.
За 2017-й год ректор КФУ заработал 8 579 064 рублей, таким образом, его месячная зарплата составляет почти 715 тыс. рублей. В 2015-м доход Гафурова равнялся 9,8 млн рублей, а в 2014-м — 8,9 млн рублей.
Зато супруга ректора восполнила провалившийся доход мужа и дала небольшую прибавку к семейному бюджету, заработав за 2017 год 3,551 млн рублей. Это почти на полтора миллиона больше, чем в 2016-м, и почти столько же, сколько в 2015-м.
Гафуровы как по отдельности, так и вместе — лидеры рейтинга доходов и лидеры по количеству объектов недвижимости. Ректор за год обзавелся еще двумя земельными участками, причем один из них аж 74 сотки (итого у ректора сейчас четыре участка). Еще одним домом (итого два дома — 607 кв. м и 162 кв. м) и долей в нежилом здании. Еще у ректора есть две квартиры (367 кв. м и 54 кв. м) и незавершенный строительством объект.
Изменений в списке недвижимого имущества у супруги ректора нет. Как и год назад, она владеет земельным участком, долями в двух нежилых помещениях, гаражом, двумя квартирами, баней и хозблоком. Зато сменился автомобиль: 10-летнюю Toyota Camry супруга Гафурова сменила на представительский седан Audi A8L. Надо отметить, что стоимость нового автомобиля этой модели превышает годовой доход супруги ректора в полтора раза.
Гильмутдинов и Абдуллазянов наращивают капитал, а Юшко дебютирует и сразу на третьем месте
Доходы ректоров других трех крупнейших вузов Татарстана — КНИТУ имени Туполева (КАИ), КНИТУ-КХТИ и Казанского государственного энергетического университета — практически одинаковы: Альберт Гильмутдинов заработал 7,9 млн рублей, Сергей Юшко — 7,5 млн, а Эдвард Абдуллазянов — 7,3 млн.
У Абдуллазянова, очевидно, дела пошли в гору. Если на протяжении предыдущих 3 лет его доходы ректора подали, то в 2017-м он сумел отыграть миллион рублей. Не подкачала и супруга, увеличив годовой доход на 70 тыс. рублей. В собственности ректора, как и в прошлом году, две квартиры и земельный участок, у жены — квартира. Автопарк Абдуллазянова состоит из раритетной ГАЗ М-21.
Альберт Гильмутдинов продолжает наращивать капитал, за минувший год он заработал на 600 тыс. рублей больше. Слегка уравновесила семейный бюджет супруга ректора, потеряв 100 тыс. рублей личного дохода. В собственности у Гильмутдиновых — земельный участок, жилой дом, квартира, гараж и автомобиль Lexus NX, который записан на супругу.
Сравнить доходы Сергея Юшко не представляется возможным — на пост и.о. ректора он заступил только в июне 2017 года, работая ранее гендиректором технопарка «Идея». Так что сложно говорить, где Юшко заработал свои 7,5 млн рублей. Для сравнения — предшественник Юшко Герман Дьяконов зарабатывал 4,2—4,5 млн рублей. В собственности у ректора два земельных участка (999 и 300 кв. м), две дачи (165 и 39 кв. м), квартира (73 кв. м), два автомобиля — Volkswagen Tiguan и BMW 528i xDrive. Супруга Сергея Юшко доходов не имеет, зато имеет квартиру (73,5 кв. м).
Рывок ветеринара и тесное единство агронома со строителем
Ректор Казанского государственного института культуры разбивает стереотип о том, что культура много денег не приносит, и уверенно располагается на 5-м месте с доходом в 4,24 млн рублей. Супруга Ривката Юсупова заработала 209 тыс. рублей — на 90 тысяч меньше, чем в прошлом году. Доходы ректора, впрочем, тоже упали — на 500 тыс. рублей. Согласно декларации, у Юсуповых есть два земельных участка, дом, квартира и гараж, автомобиля нет.
На 6-м месте ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины Рустам Равилов с 4,189 млн. Равилов резко увеличил свои доходы и поднялся с 10-го на 6-е место. В 2016-м он заработал 2,8 млн рублей. Супруга ректора задекларировала 1,148 млн рублей, годом ранее — 1,056 млн.
В собственности у Равилова участок в 6 соток, квартира, четыре нежилых помещения. У супруги — участок в 10 соток, жилой дом, доля в квартире и прицеп к автомобилю. Вместе супруги владеют квартирой в 88,2 «квадрата». Из движимого имущества у Равилова BMW X3, а у супруги — прицеп.
Соседствуют с ветеринаром агроном Джаудат Файзрахманов и строитель Рашит Низамов. Оба заработали по 3,9 млн рублей, что на 500 тысяч больше чем в 2016 году. Ректор КГАУ владеет земельным участков, двумя домами, гаражом и баней. У жены — дача 195 в кв. м и автомобиль Toyota RAV4, плюс ко всему в совместном владении квартира. Доход супруги подрос на 111 тыс. и составил 266 тыс. рублей.
А вот жена ректора КГАСУ, наоборот, потеряла аналогичную сумму, заработав за минувший год всего 48 тыс. рублей. В собственности Низамова — земельный участок в 22 сотки, дом, квартира и гараж с земельным участком под ним (судя по площади в 22 кв. м). У супруги — также небольшой участок (23 кв. м), два гаража. В совместной собственности у Низамовых есть еще квартира. Согласно декларации, передвигается семья на автомобиле ВАЗ-2109.
Созинов — гол как сокол, зато супруга стала богаче на один участок, дом, квартиру и… уголовное дело
На 9-м месте ректор Казанской государственной консерватории Рубин Абдуллин, который потерял за год почти 400 тыс. рублей. За 2017-й он задекларировал 3,73 млн рублей, тогда как за 2016-й — 4,1 млн. Зато Абдуллин обзавелся недвижимостью — к двум квартирам добавился участок в 1 500 кв. м.
На 10-м месте оказался ректор КГМУ, заработав 3,12 млн рублей, немногим меньше, чем в прошлом году. Но не будем спешить расстраиваться за Алексея Созинова, потому как по совокупному семейному доходу чета занимает почетное 6-е место. Супруга ректора в 2017 году потрудилась на славу, удвоив доход — с 707 тыс. рублей до 1,57 млн. Впрочем, это только официальные цифры. Елена Румбешта, начальник бюро судмедэкспертизы, с января 2018-го проходит в качестве подозреваемой в деле о взятке в 80 тыс. рублей, столько по версии следствия супруге Созинова передали за справку о бессрочной инвалидности.
В собственности у ректора КГМУ, как и в прошлом году, — ничего: квартира в 40 «квадратов» — «в пользовании», зато супруга по итогам 2017-го стала богаче на еще один земельный участок, жилой дом и квартиру. Машины у Созинова нет, у жены, как и годом ранее — Toyota RAV4.
|№ по совместному доходу
|№ по личному доходу
|ФИО
|ДОЛЖНОСТЬ
|ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ.
|ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ.
|1
|1
|Гафуров Ильшат Рафкатович
|Казанский (Приволжский) федеральный университет
|8.579.064,92
|3.551.831,14
|2
|2
|Гильмутдинов Альберт Харисович
|Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ
|7.950.524,79
|253.016,00
|3
|4
|Абдуллазянов Эдвард Юнусович
|Казанский государственный энергетический университет
|7.318.272,67
|647.583,75
|4
|3
|Юшко Сергей Владимирович
|Казанский национальный исследовательский технологический университет
|7.514.227,94
|5
|6
|Равилов Рустам Хаметович
|Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э Баумана
|4.189.246,21
|1.148.052,66
|6
|10
|Созинов Алексей Станиславович
|Казанский государственный медицинский университет
|3.124.639,59
|1.578.853,21
|7
|5
|Юсупов Ривкат Рашидович
|Казанский государственный институт культуры
|4.245.397,31
|209.595,21
|8
|7
|Файзрахманов Джаудат Ибрагимович
|Казанский государственный аграрный университет
|3.936.300,76
|266.338,66
|9
|8
|Низамов Рашит Курбангалиевич
|Казанский государственный архитектурно-строительный университет
|3.928.674,91
|48.985,64
Скромные аутсайдеры: юрист избавился от «Лексуса» и квартиры, а спортсмен финишировал последним
На предпоследней позиции ректор Казанского юридического института Фоат Зиннуров, с доходом 2,35 млн рублей, что на 73 тыс. рублей больше, чем в 2016 году. Супруга Зиннурова задекларировала 619 тыс. рублей.
За год Зиннуров избавился от гаража, теперь в собственности у него только участок площадью 988 кв. м и квартира площадью 91 кв. м в пользовании. У его жены — участок, жилой дом, квартира. От автомобиля Lexus GS-350 и квартиры площадью 163 кв. м, находящейся в совместной собственности, судя по декларации за 2017 год, семейство избавилось.
Замыкает рейтинг, как, впрочем, и в прошлом году, ректор Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма Юсуп Якубов. За 2017 год он задекларировал 1,827 млн рублей — на 30 тысяч меньше, чем за 2016-й. Слегка компенсировала выпадающие доходы супруга, заработав за год вместо 72 тыс. рублей, как в 2016-м, 93 тысячи. В общей долевой собственности у Якубовых квартира и земельный участок.
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