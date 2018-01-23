Взятка на лестнице, или В чем призналась жена ректора КГМУ

По версии защиты, 70 тысяч рублей руководителю бюро №1 медико-социальной экспертизы подкинули в пакет, но ничего незаконного она не делала

Фото: Юлия Косолапкина

Свою версию получения взятки в бюро медико-социальной экспертизы изложила сегодня в Приволжском суде защита ранее признавшейся в этом преступлении Елены Румбешта. Со слов супруги ректора Казанского медуниверстета и начальника бюро №1 в ГБ МСЭ ее адвокат рассказала, что фактически 70 тысяч мечеными купюрами Румбешта в руках не держала — их подбросила ей в пакет коллега на лестнице. Суд отправил чиновницу от медицины и ее коллегу под домашний арест. Ректор поддержать супругу в суд не пришел, передает журналист «Реального времени».

Лестница преступления

Первые новости о задержании руководителя бюро №1 в Главном бюро медико-социальной экспертизы Елены Румбешта и медрегистратора Елены Фуражкиной появились сегодня уже в 8 часов утра. Причем сразу в нескольких изданиях, хотя само задержание подозреваемых во взятке на общую сумму 80 тысяч было произведено еще накануне. Размер мзды далек от рекорда, однако главный информационный удар оглаской этого дела был нанесен супругу задержанной Елены Румбешта — ректору КГМУ Алексею Созинову. В вузовском сообществе заговорили о возможности его добровольной отставки.

Напомним, по версии следствия, к медрегистратору Главного бюро медико-социальной экспертизы Елене Фуражкиной обратилась некая женщина, которая просила сделать мужу-сердечнику бессрочную инвалидность III группы. По требованию сотрудницы МСЭ 19 января она передала ей 40 тысяч рублей, а 22-го — еще столько же. Деньги были мечеными, и, по данным Следкома, в тот же день 22 января 70 тысяч нашлись в кабинете Елены Румбешта.

На суде адвокат Фуражкиной Равиль Абдразаков рассказывал, что его клиентка ездила ухаживать за незрячей матерью в одну из деревень Лаишевского района и там к ней несколько раз, умоляя помочь, приходила жена того самого клиента бюро. Медрегистратор в конце концов согласилась. Из переданных 80 тысяч рублей 10 тысяч она оставила себе, остальное — передала руководителю бюро №1 в Главном бюро медико-социальной экспертизы Елене Румбешта и назвала ей фамилию пациента.

По версии следствия, к медрегистратору Главного бюро медико-социальной экспертизы Елене Фуражкиной обратилась некая женщина, которая просила сделать мужу-сердечнику бессрочную инвалидность III группы. Фото Юлии Косолапкиной



В суде интересы Румбешта представляла адвокат Неля Желтова, которая изложила версию защиты: 22 января около семи утра, поднимаясь в свой кабинет по лестнице с пакетом (обед для разогрева и проч.), Елена Румбешта встретила Елену Фуражкину, та бросила ей в пакет сверток и сказала, что человек с такой-то фамилией просит о помощи. Дамы разошлись, а после Фуражкина прислала СМС с уточнением, что помощь нужна в бессрочном продлении инвалидности. Когда тот самый пациент пришел, Румбешта изучила его документы, провела осмотр и решила: бессрочную инвалидность оформлять ему рано. Продлила ее только на год. В пакет, если верить адвокату, на протяжении четырех часов работы даже не заглядывала. Пока не пришли опера со следователем.



Под домашний арест с 6-летней внучкой

Сама Елена Румбешта сообщила суду, что деньги де факто получила, но не воспользовалась. И попросила не заключать ее под домашний арест, ограничиться подпиской о невыезде. Адвокат рассказала о трагедии в семье — у ее клиентки умерла дочь, на иждивении осталась 6-летняя внучка. Однако суд счел нужным удовлетворить ходатайство старшего следователя следственного отдела по Приволжскому району СУ СК РФ по РТ Айрата Асхадуллина о домашнем аресте по 22 марта, разрешив прогулки с 12 до 14 часов и посещение медицинских учреждений.

Аналогичная мера пресечения была избрана в отношении медрегистратора Елены Фуражкиной. Она также признала вину в получении взятки. Правда, о ее искреннем раскаянии почему-то говорил ее адвокат Равиль Абдразаков, который напомнил суду о необходимости ухода за незрячей матерью Фуражкиной.

Вероятнее всего, защита оспорит домашний арест. Не исключено, что в будущем будет заявлено ходатайство о прекращении дела за деятельным раскаянием. Если, конечно, оперативники и следователи не найдут в деятельности бюро другие эпизоды получения незаконных вознаграждений.

В 2016 году на закрытом разборе коррупционных преступлений одним из самых коррупционных учреждений в Татарстане назвали Главное бюро медико-социальной экспертизы. Фото prav.tatarstan.ru



Сбор средств на оформление пенсий



Дела о коррупции сотрудников медико-социальной экспертизы в Татарстане уже доходили до приговоров. Так, в ноябре 2016 года в Черемшанском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве со сбором средств за оформление пенсий по инвалидности. Потерпевшими по этому делу признали 42 человека. Из пятерых подсудимых за решетку отправили лишь двоих. Речь идет об экс-специалисте филиала № 36 Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ Венере Юсуповой, которую суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима за получение двух взяток через посредника за оформление инвалидности. Самому посреднику Исламу Нутфуллину суд назначил наказание в виде двух с половиной лет колонии-поселения.

В деле фигурировали суммы подношений — от 30 до 100 тысяч рублей. По версии следствия, они передавались в 2013 — 2014 годах, при этом 17 человек были обмануты, поскольку имели законное право на оформление пенсии по инвалидности, а еще 25, отдав деньги, обещанной пенсии так и не дождались.

Причастными к афере суд признал коменданта здания Главного бюро МСЭ по РТ в Набережных Челнах Наиля Махмутова, медсестру Черемшанской ЦРБ Рамзию Шарифуллину и Лилию Нутфуллину. Все трое попали под амнистию.

По данным Прокуратуры РТ, на тот момент вину в преступлениях частично признавали только обвиняемые дамы, мужчины заявляли о невиновности. Неудивительно, что тогда же в 2016 году на закрытом разборе коррупционных преступлений одним из самых коррупционных учреждений в Татарстане назвали Главное бюро медико-социальной экспертизы. Прокурор РТ Илдус Нафиков в своем докладе тогда напомнил — должностные лица подразделений этого бюро неоднократно привлекались к ответственности.



