Эффект Иннополиса: как в Верхнем Услоне оказались самые богатые педагоги

Круговорот денег в образовании: зарплаты в допобразовании повысили за счет учителей и воспитателей?

«Реальное время» продолжает анализировать доходы работников сферы образования в Татарстане. Ранее мы узнали сколько получают директора и завучи школ Казани, а сегодня предлагаем вашему вниманию рейтинг зарплат учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования в районах Татарстана. Доходы последних продемонстрировали резкий рост – в некоторых районах аж на 69%. Тут сработал принцип сообщающихся сосудов, потому что кое-где зарплаты учителей и воспитателей не только не увеличились, а даже упали.

Как Иннополис сделал Верхнему Услону «среднюю температуру по больнице»

Самая большая зарплата неожиданно оказалась у учителей общеобразовательных школ Верхнеуслонского района. Там получают 34 647 рублей — это даже больше, чем в Казани, которая традиционно была лидером зарплатных рейтингов. Впрочем, если вспомнить, что Верхний Услон — это теперь не только речные просторы и зеленые холмы, но и кремниевая долина, то такая зарплата легко объясняется. «Среднюю температуру по больнице» сделал ГАОУ «Лицей Иннополис», а не педагоги сельских и деревенских школ. В целом же доходы учителей Верхнеуслонского района выросли на 11% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте — Казань. Здесь в 2017-м средняя зарплата составила 33 275 рублей, год назад была 32470 (+2%). Далее в рейтинге идут Набережные Челны и районы с крупными населенными пунктами — Нижнекамский, Альметьевский, Зеленодольский и Бугульминский, учителя там получают от 30 до 31,8 тысячи рублей.

В среднем рост заработной платы во всех районах составил 2-3%, но есть исключения. Кроме Верхнеуслонского, на 11% выросла зарплата в Актанышском районе (27 375 рублей), а в Бавлинском — на 16% (28 975 рублей).

Некоторые районы демонстрируют обратную динамику — так, в Елабужском зарплата упала на 1% и составила 28 472 рубля, а в Агрызском на 7% — 25 445 рублей по итогам 2017 года. Если в 2016-м году агрызские учителя в среднем получали 27 398 рублей и находились в середине рейтинга, то теперь они — в хвосте.

Меньше них зарабатывают только в Балтасинском районе — 24,9 тыс. рублей и Сабинском — 24,2 тыс. рублей. При этом Сабинские учителя по итогам 2016 года так же оказались самыми бедными, получая по 24 тысячи рублей. За год их доходы выросли лишь на 200 рублей.

Средняя зарплата учителей по Татарстану составила 29 858 рублей.

Средняя заработная плата учителей Татарстана

Район 2017 2016 Изменение Верхнеуслонский муниципальный район 34 647,80 31 326,70 11% город Казань 33 275,20 32 470,70 2% город Набережные Челны 31 849,80 30 701,80 4% Нижнекамский муниципальный район 31 348,10 30 244,10 4% Альметьевский муниципальный район 31 302,40 30 350,40 3% Зеленодольский муниципальный район 30 412,40 29 458,20 3% Бугульминский муниципальный район 30 035,20 29 611,70 1% Лаишевский муниципальный район 29 968,70 28 374,80 6% Республика Татарстан (Татарстан) 29 858,70 28 942,30 3%

В Сабинском районе воспитатели обогнали учителей

Примечателен такой факт, что воспитатели Сабинского района получают больше, чем учителя — средняя зарплата в детсадах — 26,3 тысячи рублей.

Самые богатые педагоги дошкольного образования живут в Казани и зарабатывают 28 190 рублей. Следом идет Зеленодольск — 27 824 и, как ни странно, не другие крупные города Татарстана, а районы — Атнинский (27,7 тыс. рублей), Новошешминский (27,4 тыс. рублей). Интересная деталь — в прошлом году Атнинский район был лидером рейтинга, обогнав Казань. В этом году так же в первых строках, при том что зарплата там упала на 6% (в 2016-м была 29,3 тыс. рублей).

Зарплата набережночелнинских воспитателей и их коллег из Тукаевского района одинакова — 27,3 тыс. рублей.

Меньше всего зарабатывали в 2017-м году в Азнакаевском районе — 22 107 рублей. Причем зарплаты местных педагогов не то что не выросли по сравнению с прошлым годом, а упали на 10%. Рядышком стоят Алькеевский, Мамадышский, Мензелинский и Арский районы — там получают 22,7—22,9 тысячи рублей.

Если у школьных педагогов зарплату урезали только в двух районах, то по воспитателям 10 районов решили сэкономить зарплатный фонд. Кроме вышеназванных Азнакаевского и Атнинского районов, получать меньше стали в Агрызе (–6%), Мамадыше (–5%), Мензелинске (–5%), Арске (–4%), Апастове (–2%), Нурлате (–2%), Бугульме (–1%), Тюлячах (–1%).

Средняя зарплата педагогов детсадов Татарстана составила в 2017 году 26 639 рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников детских садов Татарстана

Район 2017 2016 Изменение город Казань 28 190,40 27 848,60 1% Зеленодольский муниципальный район 27 824,40 26 342,80 6% Атнинский муниципальный район 27 749,00 29 393,00 -6% Новошешминский муниципальный район 27 411,40 27 121,00 1% город Набережные Челны 27 398,40 27 074,20 1% Тукаевский муниципальный район 27 395,00 27 239,50 1% Елабужский муниципальный район 27 090,90 26 622,50 2% Чистопольский муниципальный район 26 804,30 25 582,90 5% Тюлячинский муниципальный район 26 669,30 26 995,90 -1%

Как артисты районных театров и педагоги сельских клубов стали получать больше учителей

Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Принцип сообщающихся сосудов сработал в системе образования. Согласно майским указам, в 2012 году зарплаты до уровня 100% от средних по региону должны были подняться у учителей, в 2013-м — у педагогов дошкольного образования дорасти до средней заработной платы в сфере образования, и к 2018 году, когда главы регионов, должны отчитаться о выполнении майских указов, педагоги дополнительного образования и учреждений культуры должны были получать не ниже чем в среднем учителя в регионе.

Поэтому неудивителен резкий рост доходов в этой сфере — от 34 до 69%. Так, в Кайбицком и Апастовском районах зарплаты выросли с 16 до 27 тысяч рублей. Полуторакратный рост в Агрызском, Тюлячинском, Камско-Устинском, Лениногорском районах.

Пальма первенства, как и в случае с учителями, — у Верхнеуслонского района, тут работники культуры и допобразования «переплюнули» в зарплате даже своих коллег из школ, получая в 2017 году в среднем 36,8 тысячи рублей. Объяснить влиянием Иннополиса этот феномен сложно — кипящей культурной жизнью город похвастаться не может, а из допобразования там только секция робототехники при лицее.

Следом идут Нурлатский Высокогорский, Сармановский, Заинский, Лениногорский Пестречинский районы с зарплатой от 31 до 34 тысяч рублей, то есть снова больше, чем в детсадах и школах. Интересно, что в пятерке нет ни Казани, ни традиционно богатых районов республики. Набережные Челны только на 11-м месте с зарплатой 30,6 тыс. рублей, а Казань на 19-м с 29,1 тыс. рублей.

Меньше всего получают в Балтасинском районе — 22,1 тыс. рублей, в прошлом году они тоже находились на последней строчки рейтинга с зарплатой в 15,6 тысячи.

Средняя зарплата педагогов допобразования и работников культуры в Татарстане составила 29 178 рублей. То есть фактически майские указы в сравнении с учителями выполнены, а в сравнении с педагогами детсадов даже перевыполнены.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования Татарстана

Район 2017 2016 Изменение Верхнеуслонский муниципальный район 36 835,00 27 543,40 34% Нурлатский муниципальный район 34 430,50 24 956,70 38% Высокогорский муниципальный район 32 111,80 21 972,70 46% Сармановский муниципальный район 31 944,40 22 809,30 40% Лениногорский муниципальный район 31 838,20 21 180,00 50% Заинский муниципальный район 31 629,10 22 713,90 39% Бавлинский муниципальный район 31 425,40 21 359,30 47% Пестречинский муниципальный район 31 167,60 21 907,70 42% Альметьевский муниципальный район 30 929,50 21 610,90 43%