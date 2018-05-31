Хамитов назначил Маврина замруководителя администрации главы Башкирии
Глава Башкирии Рустэм Хамитов назначил бывшего министра экономики РБ Евгения Маврина заместителем руководителя администрации главы республики.
Хамитов уже подписал соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба главы РБ.
Напомним, что Маврин занимал пост исполнительного директора банка «Уралсиб», министра экономического развития Башкирии и заместителя премьер-министра республики. В 2015 году был назначен советником Хамитова.
Последние два года он является директором некомерческой организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа».
Накануне стало известно о возможном уходе руководителя администрации главы Башкирии Владимира Нагорного. По слухам, это связано с неудачной попыткой сместить мэра Уфы Ирека Ялалова.
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