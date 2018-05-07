Ахметов Марат Готович
Общая информация
Родился 16 июня 1954 года в с. Хасаншаих Арского района ТАССР.
Образование:
1976 год — Казанский государственный ветеринарный институт
1988 год — Саратовская высшая партшкола
Трудовая деятельность:
В 1976 — 1978 гг. — ветеринарный врач в колхозе им. Чапаева Балтасинского района.
В 1978 — 1983 гг. — председатель колхоза «Алга».
В 1983 — 1990 гг. — второй, первый секретарь Балтасинского райкома КПСС.
В 1990 — 1991 гг. — председатель Балтасинского райсовета народных депутатов.
В 1991 — 1999 гг. — глава администрации Балтасинского райсовета.
В 1992 — 1999 гг. — глава администрации и председатель Балтасинского райсовета.
С мая 1999 г. — заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-76-00
- Email: agro@tatar.ru
- Сайт: agro.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018