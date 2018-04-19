Итоги дня: арест экс-замглавы Нижнего Новгорода, суд по «делу Плющего» и прямая линия с Хамитовым

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 апреля.

Сегодня прошли два громких суда. Один из них — по «делу Плющего». Советский райсуд Казани не нашел оснований для ареста бывшего начальника отдела противодействия коррупции УФССП по РТ Сайдаша Сабирова. Его освободили в зале суда. По версии Следкома по РТ, Сабиров и неустановленные сотрудники службы выявили, но не приняли мер по факту превышения полномочий Сергеем Плющим в части освобождения от ареста квартиры должника. В результате тот смог реализовать это имущество за 2,5 млн рублей.

Второй суд прошел в Нижнем Новгороде. В результате заседания было удовлетворено ходатайство следствия и суд арестовал бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова. По версии следствия, Олег Кондрашов и Владимир Привалов лично и через посредников получили 17 млн рублей от одного из предпринимателей в обмен на общее покровительство.

Ну а депутаты намерены расширить возможности для использования материнского капитала. В Госдуму РФ сегодня внесен законопроект, который позволит использовать материнский капитал для строительства и покупки дачи. Уточняется, что покупаемый дом должен находиться в России.

В Башкирии тем временем глава региона Рустэм Хамитов провел прямую линию и высказался в первую очередь по ситуации в Стерлитамаке. Он рассказал, что ему жаль напавшего на школу мальчика, так как тот чувствует себя затравленным. Кроме того, Хамитов выступил в поддержку Шихан и заявил, что на пенсию не собирается.

В отличие от башкирского руководителя глава Кубы ушел на заслуженный отдых. Сегодня свой пост покинул Рауль Кастро. Его место занял 57-летний Мигель Диас-Канель.