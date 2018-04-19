Хамитов о событиях в Стерлитамаке: «Видел мальчика, очень жалко его»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов прокомментировал нападение на школу в Стерлитамаке. Он выразил уверенность, что власть и общество должны пересмотреть подходы к воспитанию.

«Я вчера был в Стерлитамаке, посетил девочек из 9 «Г» класса и учителя информатики. […] Видел и мальчика, очень жалко его», — сказал на прямой линии с жителями республики глава РБ.

Хамитов отметил, что мальчик считает себя затравленным окружением.

Глава Башкирии также отметил, что не считает главной причиной трагедии интернет.

«Интернет — это вторично, а первично — недостаток общения», — сказал руководитель региона.

Он уверен, что власти страны и региона должны приложить усилия к изменению морального климата в обществе. По мнению Хамитова, общество в целом стоит перед задачей нового подхода к таким детям. Он также остановился на необходимости увеличить число психологов в школах.

«В нашем обществе всегда превалирует силовое воспитание: обяжем, заставим, запретим», — добавил глава Башкирии. Он убежден, что родители и чиновники должны выбрать более мягкий путь. По убеждению Хамитова, дети должны расти в атмосфере любви.

В среду, 18 апреля, ученик школы №1 напал на одноклассников с ножом. В результате ранения получила учительница информатики и одна из школьниц. После этого школьник решил поджечь класс, для чего использовал принесенный с собой бензин. Спасаясь от пожара, одна из девочек выпрыгнула из окна, в результате чего также получила травмы. Сам 17-летний школьник попытался перерезать себе горло. Все четверо пострадавших были госпитализированы и сейчас находятся в реанимации.

