В Госдуме РФ хотят разрешить тратить маткапитал на покупку дачи

В Госдуму РФ внесен законопроект, который позволит использовать материнский капитал для строительства и покупки дачи. Авторами проекта закона выступили депутаты от «Справедливой России», сообщает пресс-служба партии.

Уточняется, что покупаемый дом должен находиться в России.

В партии отметили, что с момента запуска программы в 2007 году сертификаты на маткапитал получили более 7,3 млн семей и только 54,3% использовали полученные средства. При этом 4,1 млн семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий.

По словам председателя партии Сергея Миронова, принятие законопроекта партии «расширит варианты решения жилищной проблемы».

Ранее правительство России упростило использование материнского капитала на приобретение товаров и услуг, нужных для социальной адаптации детей-инвалидов.