В Госдуме РФ хотят разрешить тратить маткапитал на покупку дачи
В Госдуму РФ внесен законопроект, который позволит использовать материнский капитал для строительства и покупки дачи. Авторами проекта закона выступили депутаты от «Справедливой России», сообщает пресс-служба партии.
Уточняется, что покупаемый дом должен находиться в России.
В партии отметили, что с момента запуска программы в 2007 году сертификаты на маткапитал получили более 7,3 млн семей и только 54,3% использовали полученные средства. При этом 4,1 млн семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий.
По словам председателя партии Сергея Миронова, принятие законопроекта партии «расширит варианты решения жилищной проблемы».
Ранее правительство России упростило использование материнского капитала на приобретение товаров и услуг, нужных для социальной адаптации детей-инвалидов.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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