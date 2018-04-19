Суд отказал в аресте экс-начальника антикоррупционного отдела УФССП по РТ по «делу Плющего»

Фото: Реальное время/Юлия Косолапкина

Советский райсуд Казани не нашел оснований для ареста бывшего начальника отдела противодействия коррупции УФССП по РТ Сайдаша Сабирова. Его освободили в зале суда, передает с места журналист «Реального времени».

На заседании защитник Фарид Набиуллин просил о домашнем аресте, сам задержанный просил отпустить его под подписку о невыезде. Суд в итоге посчитал, что следствие не представило доказательств в пользу избрания крайней меры пресечения.



По версии Следкома по РТ, Сабиров и неустановленные сотрудники УФССП по РТ выявили, но не приняли мер по факту превышения полномочий в части освобождения от ареста квартиры должника. В результате тот смог реализовать это имущество за 2,5 млн рублей. В эту сумму оценен ущерб по делу Сабирова и ранее возбужденному делу замначальника УФССП по РТ Сергея Плющего. Последний, как считают следователи, давал указания на незаконное освобождение квартиры из-под ареста в 2015 году.

На суде Сабиров заявил: о том, что должник обманом получил денежные средства, он узнал лишь сейчас. Но вспомнил, что в свое время докладывал о ситуации со снятием ареста руководству УФССП, и якобы после этого Плющий предъявлял ему претензии — мол, зачем доложил, все законно было сделано.



По мнению адвоката, действия его подзащитного нельзя квалифицировать как превышение должностных полномочий. Речь может идти максимум о халатности, считает он.

Напомним, Сабиров был задержан 17 апреля. А вот Плющий находится под домашним арестом по этому делу с марта.