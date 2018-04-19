Суд арестовал экс-замглавы Нижнего Новгорода по обвинению во взяточничестве

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

Он уточнил, что Привалов будет находится под стражей в течение двух месяцев, до 16 июня 2018 года включительно.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил дело против бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Их подозревают в получении взятки в размере 17 млн рублей. Сейчас Кондрашов объявлен в розыск.