Главой Кубы стал Мигель Диас-Канель

В Гаване избрали нового главу Кубы — вместо 86-летнего Рауля Кастро председателем Госсовета страны стал 57-летний Мигель Диас-Канель. За него проголосовали 603 из 605 депутатов, сообщает «Медуза».

Об отказе Рауля Кастро претендовать на пост главы Кубы стало известно еще в конце прошлого года. Тогда он заявил: «Когда 19 апреля (2018 года, — прим. ред.) будет сформирован новый состав Национальной ассамблеи народной власти, мой второй и последний срок во главе государства и правительства будет завершен, а у Кубы будет новый президент».

Рауль Кастро занимал должность главы государства и правительства с 2008 года. На этом посту он сменил своего старшего брата Фиделя Кастро. Последний скончался в 2016 году.