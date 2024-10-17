Лидерство Метшина и Леонова: как изменились показатели в топе медиаэффективности за II кв. года

Кто стал неожиданным новичком рейтинга

Фото: Реальное время

Передвижения по топ-5



Агентство «ПромРейтинг» опубликовало результаты исследования медиаэффективности руководителей министерств и ведомств, а также глав городов и районов Татарстана за второй квартал 2024 года. Согласно обновленным данным, на первое место после неожиданного спада вернулся мэр Казани Ильсур Метшин. Его возвращение аналитики связали с тем, что происходит вокруг одного слова — БРИКС.

За это время столица республики приняла спортивные соревнования Игры стран БРИКС, город обновился перед саммитом, который начнется уже в ближайшие несколько дней. Да и самого градоначальника назначили главой ассоциации городов БРИКС. Все это привело к тому, что его показатель медиарейтинга «взлетел» до 7785 баллов, что более чем в два раза больше, чем у его преследователя — министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

У Леонова после первого квартала дела идут также вверх — он поднялся с третьего места на второе, а помогло ему в этом уже названное проведение Игр стран БРИКС, признание Татарстана лучшим спортивным регионом России, а также множество слухов и инфоповодов вокруг строительства школы фигуристки Алины Загитовой.

С пятой на третью строчку рейтинга поднялся глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Его подъем связывают с общественным аспектом работы — он пообещал избавить город от «наследия 90-х», снизить количество алкомаркетов и «наливаек», а также масштабным проведением Дня химика, на который приехал раис Татарстана Рустам Минниханов и выступила группа Gayazovs Brothers. Несмотря на плюсы, однозначным недочетом эксперты назвали появление памятника Александру Пушкину в стиле модерн, что многим пришлось не по вкусу.



Реальное время / realnoevremya.ru

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, ранее входивший в тройку лидеров, несколько утратил свои позиции. Это связывают с периодическими командировками в Москву и длительными майскими праздниками, которые привели к снижению его активности. По сравнению с прошлым кварталом его показатели упали с 3449 баллов до 2296. Однако эксперты считают, что причиной этому стала смена его помощницы по работе со СМИ, которая «только осваивает свои обязанности». Основными инфоповодами, повлиявшими на его позицию, стали: контроль ведомства над ситуацией с массовым отравлением салатом «Лобио» и вспышка ботулизмом, кадровые перестановки как в Казани, так и муниципальных районах Татарстана, а также разные громкие дела по республике.

Пятерку лидеров замкнул глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин — он нарастил показатели в полтора раза благодаря торжеству в День медика, а также его визиту в ЛНР и трем операциям в прифронтовом городе Лисичанске. Положительно сказались и оперативные действия медработников во время массового заболевания ботулизмом, а также работа оперштаба во время мероприятий объединения БРИКС.

Неожиданный новичок

Новичком рейтинга за II квартал стал новый руководитель исполкома Верхнеуслонского района Евгений Варакин. Он сразу же расположился на 23-й строчке и смог потеснить многих завсегдатаев. Во многом его появление связано с тем, что он сразу же занялся работой в муниципалитете — и обозначил старт строительства водозабора, а также запуск промышленных парков. До своего назначения экс вице-премьер Татарстана занимался восстановлением мирной жизни в подшефных республике Лисичанске и Рубежном. Кроме того, недавно анонсировали возможное появление в Верхнем Услоне нового речного порта, который улучшит пассажирские перевозки и поспособствует развитию туризма в районе.

«Лидеры» потери рейтинга

Больше всего позиций в рейтинге — 47 — потерял Уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев — он переместился с 38-й на 85-ю строчку. Его упоминаемость упала в четыре раза, снизилось и количество подписчиков в телеграм-канале. Эксперты связывают такое падение со сменой федерального омбудсмена или с изменениями в работе самого Абдулганиева. Единственный значимый инфоповод с участием уполномоченного — запуск строительства индустриально-логистического центра в «Туре 2.0».

Реальное время / realnoevremya.ru

На втором месте — глава Алексеевского района Татарстана Сергей Демидов, который опустился с 50-й на 89-ю строчку медиарейтинга. На это повиляли такие негативные моменты, как сокращение крупного рогатого скота (КРС) почти на 1,5 тыс. голов, критика раиса республики Рустама Минниханова из-за плохого содержания парков и скверов, претензии экологов из-за большого количества мусора — в мае сообщалось, что им захламлены 15 тыс. кв.м сельхозземель, что является рекордом. Еще одним значимым поводом стало то, что прокуратура Алексеевского района выявила нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом. Снизилась и активность Демидова в медиа.

Тройку замкнул руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по РТ Айрат Шафигуллин. Он потерял 34 позиции в рейтинге, переместившись с 49-й на 83-ю строчку. На это повлияли арест главы WorldSkills Russia Роберта Уразова, который 7 лет был замом Шафигуллина, обвинения в адрес ФАС из-за высоких цен на яйца и факт нахождения службой торговой точки по продаже ядовитых мухоморов в центре Казани — в медиа звучали мнения, что ведомство занимается не своим делом.



Топ-5 замкнули глава Арского района Ильшат Нуриев и руководитель Сабинского района Раис Минниханов. На падение рейтингов первого повялили массовая гибель рыбы и пчел, а также загрязнение Казанки, второго — скандал в гимназии, где к ЕГЭ срезали половину дверей в туалетах.



Кто больше всех вырос



Наибольший скачок в рейтинге совершил глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов — с 100-й строчки на 53-ю. Факторы, повлиявшие на это, — рост показателя агропромышленного комплекса, посещение района раисом Татарстана и участие в выборах Госсовета Татарстана сына вице-премьера России Альберта Хуснуллина, который является главой агрохолдинга «Чистополье» (и в итоге снял свою кандидатуру, — прим. ред.). Несмотря на это, местные жители по-прежнему отмечают то, что Иванов слабо влияет на проблемы муниципалитета.

Реальное время / realnoevremya.ru

31 позицию прибавил глава Спасского района Фаргат Мухаметов. Взлет является уже традиционным и связан с проведением в Болгаре фестиваля «Изге Болгар жыены». Также на рейтинг повлияло выездное совещание по строительству гостиничного комплекса, которое провел Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

С 72-й на 42-ю строчки переместился глава Лениногорского района Рягат Хусаинов. На это повлияло его участие в праймериз «Единой России» на выборах в Госсовет Татарстана, возобновление автобусного движения между Лениногорском и Альметьевском и введение противопожарного режима.

Существенный скачок совершили еще два руководителя районов — по 23 пункта прибавили Рамиль Нутфуллин (Балтасинский район), которому присвоили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» и Михаил Афанасьев (Зеленодольский), принявший участие в церемонии начала строительства индустриального парка «Дружба» и открытия завода лифтового оборудования ООО «Татлифт».



Неэффективная пятерка

В аутсайдерах рейтинга оказались в основном те лица, о работе которых или не слышно вообще, или же слышно только негативное. На 95-м месте оказался начальник Управления ФСИН по Татарстану Эдуард Хиалеев, который находится «в низах» уже долгое время. Как отметили аналитики, все дело в неоднозначных инфоповодах — арест начальников ИК-5, которых обвинили во взятках, суды над сотрудниками колоний, а также помощь с программой «Наш двор» от заключенных.

Реальное время / realnoevremya.ru

За ним расположился глава Черемшанского района Рамиль Айбатов, попавший под критику раиса Татарстана за плохое содержание парков и скверов района, а также за экологическую ситуацию в целом.

На третьем с конца месте оказался глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин с паводками, ураганами и неактивностью в СМИ по этой причине. Грузом также легли рейды экологов с нахождением большого числа свалок. Несмотря на это, получились и плюсы — работа сектора АПК в районе и хорошая организация Сабантуя.

Последние места на себя забрали и. о. главы администрации Автозаводского района Набережных Челнов Айрат Хуснуллин и глава Ростехнадзора Татарстана Азат Мубаракшин. В адрес Хуснуллина шло большое количество жалоб о бездействии городских служб — обилие мусора и безобразное качество дороги, а также протест жителей против строительства торгового центра. На плечи Мубаракшина легла взятка одного из начальников подразделения Ростехнадзора, что сыграло ему в минус. Однако были и положительные моменты, такие как подготовка к отопительному сезону и получение паспортов готовности района.

Олег Исаков, Дарья Пинегина