Выставка картин, выступление Gayazovs Brothers и праздничный салют

Как Нижнекамск отмечал День химика

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

«Это не просто праздник, это моя жизнь», — делились эмоциями на праздновании Дня химика ветераны производства. Для большинства жителей Нижнекамска это один из любимых и долгожданных праздников. Отмечать его принято ярко и масштабно — с участием известных артистов и красочным салютом. В этом году поздравить виновников торжества в Парк нефтехимиков приехала группа Gayazovs Brothers. До начала концертной программы к нефтехимикам обратился раис РТ Рустам Минниханов, отметив роль химической промышленности Татарстана в экономике страны. Репортаж с празднования Дня химика в материале «Реального времени».

Эковелосипед, экосумки и химическая фотозона

В Парк нефтехимиков, где уже царила праздничная атмосфера, горожане потянулись около 5 часов вечера. Со сцены гостей развлекал популярный артист татарской эстрады Ильнат Фархуллин. Чуть подальше работали мастер-классы по росписи экосумок, созданию брелоков и слаймов. Самые юные гости выстраивались в очередь на аквагрим, а подростки пытались переработать пластик при помощи велошредера.

Самые юные гости выстраивались в очередь на аквагрим, а подростки пытались переработать пластик при помощи велошредера. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Это не обычный велосипед, а экологичный. Необходимо положить крышку от пластиковой бутылки в специальный ящик и начать крутить педали, превращая вторичное сырье в пластиковую крошку. Таким образом, мы перерабатываем пластик, сохраняем и бережем наши ресурсы, — рассказал о принципе работы велошердера волонтер Ренат.

Пока молодежь участвовала в активностях, ветераны производства вспоминали свои трудовые подвиги. Ольга Кузнецова проработала на «Нижнекамскнефтехиме» более 35 лет. Ежегодно в День химика она вместе со своими подругами по цеху собирается в парке, чтобы дружно отметить профессиональный праздник.

— Мы очень любим и ждем День химика. За годы работы мы очень сдружились, сблизились с коллективом. Несмотря на то, что много лет находимся на заслуженном отдыхе, не забываем друг друга и свое любимое предприятие, — делится Ольга Кузнецова.

«Мы показываем, как прекрасно производство»

Особый интерес на празднике вызвала выставка картин «Между нами химия». Свои работы представили более 30 художников из разных уголков Татарстана — члены Союза художников РТ, живописцы из Пензы и Москвы.

Авторы заглянули в святая святых заводов: операторные, лаборатории, склады с готовой продукцией. А также запечатлели на полотнах живописные весенние виды на заводах. Часть картин украсила баннеры Нижнекамска, превратив город в индустриальную галерею под открытым небом. Координатор пленэрно-выставочной деятельности Союза художников РТ Антонина Елисова подчеркнула, что последний раз подобный проект проходил десять лет назад.

— На крупные заводы редко пускают художников, которые могут своими глазами запечатлеть то, что порой скрыто от глаз рядовых жителей города. В своих работах мы показываем, как прекрасно производство. Оно чистое, красивое с точки зрения художественного исполнения. Художники, поверьте мне, нашли в этом свою прелесть и акценты. Работы были выполнены в два этапа — в апреле и мае. Очень рада, что выставка состоялась в День химика. Поздравляю всех нижнекамцев с праздником, — с улыбкой сказала она.

Особый интерес на празднике вызвала выставка картин «Между нами химия». Свои работы представили более 30 художников из разных уголков Татарстана — члены Союза художников РТ, живописцы из Пензы и Москвы. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Приятно увидеть родное предприятие глазами художников. Это очень необычно. Каждый автор нашел свою концепцию, изюминку. Картины прекрасные, как и сам праздник! — не сдерживала эмоции ветеран производства Альфия Юдина.

«Мы стоим на пороге новых проектов и открытий»

Поздравить химиков с профессиональным праздником в Парк нефтехимиков приехал раис Татарстана Рустам Минниханов. Выступая на сцене, он подчеркнул, что сегодня химическая промышленность Татарстана занимает достойное место в экономике страны:

— Сегодня мы чествуем химиков, которые своим упорством и самоотверженным трудом вносят значительный вклад в развитие промышленного потенциала нашей страны. Татарстан всегда славился своими научными достижениями, инновационными разработками и перспективными проектами в области химии и нефтехимии. Именно в Татарстане производится треть всего российского полиэтилена, свыше 40% синтетических каучуков, более половины грузовых автошин. Благодаря усилиям наших химиков и нефтехимиков мы стоим на пороге новых проектов и открытий, которые, несомненно, станут импульсом к развитию научно-технологического комплекса страны, — отметил он в приветственном слове.

Рустам Минниханов поблагодарил СИБУР за сотрудничество. Сейчас реализуются такие проекты, как олефиновый комплекс ЭП-600, производство гексена, наращивание мощности производства полиэтилена, а также создание Учебного центра в Нижнекамске и научно-исследовательского центра в Казани.

Поздравить химиков с профессиональным праздником в Парк нефтехимиков приехал раис Татарстана Рустам Минниханов. взято с сайта tatarstan.ru

Отдельное внимание Раис Татарстана уделил ветеранам отрасли и молодым химикам:

— Современный уровень развития технологий обязательно приведет к появлению новых веществ и материалов, которые будут менять наш образ жизни. И именно от вашей готовности развивать научные знания и применять их на практике во многом будет зависеть наше будущее, благополучие всей страны, — добавил он.

Следом слово взял генеральный директора СИБУРа Михаил Карисалов. Он подчеркнул, что Нижнекамск славится не только своей историей, но и сегодняшними достижениями.

— Мы строим новые производственные объекты, эффективно управляем действующими предприятиями, большое внимание уделяем обеспечению экологической и промышленной безопасности, повышению производительности труда. Важно помнить, что один сотрудник нашей отрасли дает четыре-пять рабочих мест в следующих отраслях, — подчеркнул Михаил Карисалов.

Следом слово взял генеральный директора СИБУРа Михаил Карисалов. Он подчеркнул, что Нижнекамск славится не только своей историей, но и сегодняшними достижениями. взято с сайта tatarstan.ru

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин отметил, что своим рождением Нижнекамск обязан ветеранам производства.

— Большая химия дала старт городу. Благодаря труду наших предшественников мы живем в прекрасном Нижнекамске. Они вложили всю душу и энергию в строительство города и химического комбината. У Нижнекамска прекрасное будущее. Я хотел бы поблагодарить работников нефтехимической отрасли за тот вклад, который они внесли в развитие города. Это позволяет Нижнекамску оставаться удобным и комфортным для жизни, — обратился он к присутствующим.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин отметил, что своим рождением Нижнекамск обязан ветеранам производства. взято с сайта tatarstan.ru

«Моя работа — это моя вторая родина»

После выступления спикеров началась церемония награждения лучших работников отрасли. Правительственные награды вручил Рустам Минниханов. Медаль «За доблестный труд» получил ветеран НКНХ Владимир Панарин. Почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» присвоено начальнику производства этиленгликолей и этилцеллозольва завода органического синтеза НКНХ Фанису Шайхутдинову, аппаратчику завода синтетического каучука НКНХ Игорю Захарову, оператору технологических установок НПЗ «ТАИФ-НК» Марселю Валиеву.

— В Нижнекамск я переехал с Чукотки в 1999 году. Сначала работал на шинном заводе и даже не представлял, что такое нефтехимия. В 2007 году узнал о «ТАИФ-НК» и устроился в первый цех дежурным слесарем. Образование на тот момент было связано с механикой. Тогда же заинтересовался работой оператора технологических установок. Вскоре отучился в 44-м училище и перевелся оператором третьего разряда. Постепенно начал повышать свою квалификацию, разряд. Изучал технологию, пуски, остановы производства, так стал старшим оператором в смене, — поделился воспоминаниями после церемонии награждения Марсель Валиев, добавив, что награда принадлежит не только ему, а всему коллективу.

Почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» присвоено оператору технологических установок НПЗ «ТАИФ-НК» Марселю Валиеву. Он заявил, что награда принадлежит не только ему, а всему коллективу. взято с сайта tatarstan.ru

Благодарности Министерства энергетики РФ был удостоен слесарь аварийно-восстановительных работ производства водоподготовки энергопроизводства НКНХ Петр Левша. Про таких специалистов, как Петр Петрович, говорят — профессионал высочайшего уровня. Улыбчивый работяга-интеллигент с тяжелой судьбой, который не позволил обстоятельствам себя сломить и всегда шел вперед с высоко поднятой головой.

— Награждение — это всегда волнительно, но в тоже время — приятно. Я уже более 30 лет работаю на «Нижнекамскнефтехиме». Для меня День химика — это не просто праздник, это вся моя жизнь. Моя работа — моя вторая родина. Это все для меня, — говорит Петр Левша.

«Атмосфера просто супер!»

После официальной части началась самая зрелищная часть праздника. Открыло ее завораживающее шоу барабанщиков. Следом на сцену вышла казанская кавер-группа Dorogudo, не менее запоминающимся стало диодное шоу «Элемент».

— Атмосфера просто супер! Поздравляем всех жителей Нижнекамска с Днем химика. Желаем всем радости, здоровья, удачи отличного настроения, — делились впечатлениями от увиденного гости.

Хедлайнером Дня химика в Нижнекамске стал дуэт Gayazovs Brothers. Финальной точкой праздника стал яркий салют, залпы которого осветили ночное небо города.