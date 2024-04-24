Уральские инвесторы вложат 10 миллиардов в «Дружбу» в Татарстане

В Зеленодольском районе дали старт стройке индустриально-логистического парка «Дружба»

Фото: Максим Платонов

Татарстан привлек еще одного крупного инвестора для создания инфраструктурного объекта и развития электронной торговли. Екатеринбургская компания R1.Development начала строить в Зеленодольском районе индустриально-логистический парк «Дружба» стоимостью 10 млрд рублей. Первым якорным резидентом площадки стал «Яндекс.Маркет». В этом году девелопер обещает сдать основную часть второго по величине в стране фулфилмент-центра маркетплейса, который запустят в работу в начале 2025 года. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Логопарк от уральской компании за 10 млрд



Индустриально-логистический парк «Дружба» площадью 34 га начали строить у села Осиново Зеленодольского района. На его территории возведут 15 корпусов общей площадью 130 тысяч квадратных метов, площадь всего парка составит порядка 170 тысяч «квадратов». Это будут производственно-складские помещения в форматах big box и light industrial. Строительство будет идти поэтапно до 2028 года, первую очередь должны запустить в декабре текущего. На площадке уже начали строить складской комплекс для «Яндекс.Маркета», других якорных резидентов создатели парка пока не называют.

— Сегодня мы запускаем новый проект — индустриально-логистический парк «Дружба». Самое главное, он не просто строится, он уже имеет первого резидента. Резидент не простой, а очень серьезный — это компания «Яндекс». Конечно же, для муниципалитета и республики это большие инвестиции, новые рабочие места. Это возможность получения и продвижения нашей продукции. Мы только что провели с руководством «Яндекса» конференцию, определили сроки запуска, и, я считаю, проект должен быть успешным, — отметил на церемонии начала строительства парка раис Татарстана Рустам Минниханов.

Для муниципалитета и республики это большие инвестиции, новые рабочие места, отметил Рустам Минниханов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Дружба» стала первым девелоперским опытом группы R1 уральского бизнесмена Дмитрия Реутта, которая спроектировала многие объекты в стране. На ее счету аэропорт в Ростове-на-Дону, канатная дорога в Благовещенске, несколько объектов в Екатеринбурге: Дворец водных видов спорта, МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и другие. Строительством парка в Татарстане занялась дочерняя компания группы R1.Development.

По словам ее исполнительного директора Сергея Яна, парк станет объектом нового уровня, где будут размещены объекты логистики и легкие производства, а также будут созданы условия не только для работы, но и для подготовки кадров, отдыха и досуга резидентов. На территории «Дружбы» будет учебный центр с лабораториями, общежитие на 300 мест, детский, медицинский центры, спортплощадка, зона фудкорта. Суммарный объем инвестиций в проект составит примерно 10 млрд рублей, уточнил спикер.

— Якорный резидент у нас первый, главный — это «Яндекс.Маркет». Далее мы предполагаем наполнять парк индустриальными резидентами, которых как раз притягивает возможность быть соседями такой крупной товаропроводящей сети. И мы здесь прилагаем все условия для того, чтобы у резидентов были ответы на вопрос, где брать свои кадры, как их развивать, как создавать среду, в которую они хотят втянуться и хотят приезжать сюда для работы, — заявил директор ГК R1 Дмитрий Реутт.

«Яндекс» вложит 5 млрд во второй по величине свой фулфилмент-центр

На площадке уже начали строить большой фулфилмент-центр для «Яндекс.Маркета». Это будет складской комплекс площадью 70 тысяч квадратных метров — второй по величине в портфеле компании.

— Планируем ввести в 2024 году основную очередь и уже дать продавцам возможность хранить и продавать товары по всей территории России. С другой стороны, это ускорит сроки доставки для жителей Татарстана. Продавцы, которые размещают товары на этом складе, смогут торговать по всей России, но географически, конечно, тут ближе Татарстан, в частности Казань, и доставка туда будет гораздо быстрее. Инвестиции в проект достаточно типовые для таких проектов, более 5 млрд рублей, — пояснил операционный директор ООО «Яндекс» Александр Костин.

В конце 2024 года, когда основная часть комплекса будет сдана, здесь начнутся подготовительные работы, а в начале 2025-го продавцы уже смогут давать поставки и отгружать товары, уточнил спикер. В рамках первой очереди это будет терминал на 40 тысяч квадратных метров, позднее маркетплейс займет в парке в общей сложности 70 тысяч «квадратов».

«Рабочие места перестали быть просто квадратными метрами»

Создатели парка уточнили, что в основе проекта лежит философия ESG, и парк будет актуален и через 50 лет: «Рабочие места перестали быть просто квадратными метрами, они становятся все больше средой, комплексной и нуждающейся в поддержке, развитии, обучении, социальной инфраструктуре, чтобы кто-то подумал об отдыхе и здоровье сотрудников».

— Концепция очень современная. Это будет территория, где комфортно жить и работать. В целом инвестиционный парк «Тура-2.0» (на его территории реализуется парк «Дружба») развивается в рамках проекта «Большой Зеленодольск». Для нас очень важно создать места приложения труда для людей. Посмотрев через дорогу, вы увидите, какое количество жилья уже построено и строится. Это рабочие места, в том числе для этих людей, чтобы исключить маятниковую миграцию, — заметил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Для нас очень важно создать места приложения труда для людей, подчеркнул глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Суммарно в индустриальном парке будет создано более 3,5 тысячи рабочих мест. Сейчас идет проработка дальнейшей очереди строительства.

— Мы проектируем первую очередь индустриального модуля, где будет у нас размещаться производитель. Уже ведем диалог с несколькими потенциальными резидентами. Далее мы планируем, что в конце этого года найдем второго логистического оператора, который может сесть на эти площадки. И в горизонте двух лет суммарно мы заполним всеми резидентами данный индустриальный парк, — уточнил Дмитрий Реутт.

Татарстан был выбран в качестве площадки по многим показателям: «Во-первых, здесь созданы отличные условия для инвесторов. Во-вторых, с точки зрения его географического охвата на территории России и доступности этой точки до мест проживания порядка 70 миллионов населения. И с точки зрения факторов развития производства, наличия научной базы, уже существующих производств и возможности кооперации с ними», — пояснил застройщик.

1 / 38 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов