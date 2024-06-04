В Кайбицком районе Татарстана в результате порывистого ветра сорвало кровлю со школы

В Кайбицком районе Татарстана в результате порывистого ветра сорвало кровлю со школы. Происшествие произошло в селе Федоровское. В здании находятся школа и детский сад, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Порывистый ветер стал причиной того, что с двухэтажной кирпичной школы МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа имени Евгения Геннадьевича Тутаева» сорвало двухскатную кровлю.

На момент происшествия в детском саду находилось 15 детей. Пострадавших нет. В школе детей не было. Помощь подразделений МЧС России не требуется.

Аналогичный случай произошел в прошлом году в Казани. Тогда сильный ветер сорвал крышу со здания MazaPark на улице Мазита Гафури. Часть крыши упала на припаркованные автомобили.

Разиль Самигуллин