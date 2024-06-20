В Арском районе Татарстана зафиксировали массовую гибель рыбы

Фото: Олег Тихонов

В Арском районе Татарстана зафиксировали массовую гибель рыбы. Вода в Казанке стала мутной, а на поверхность всплыли тушки, сообщает ГТРК «Татарстан».

После жалоб жителей на место выехали экологи. Они выявили факт сброса недостаточно очищенных сточных вод из очистных сооружений.

— Были выявлены превышения. Документы и материалы наши сотрудники передали в прокуратуру и МВД Арского района, сейчас обследование продолжается, — рапортовала начальник пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Елена Веселова.

Аналогичная ситуация произошла в районе и в прошлом году. Тогда экологи выявили превышения по аммонию, нитритам, сульфатам и фосфатам.

Елизавета Пуншева