Татарстан признали лучшим спортивным регионом России

В Москве прошла церемония вручения премии СБК. На ней были объявлены победители чемпионата России по спортивному бизнесу. В этом году в шорт-лист премии попали объекты, проекты и мероприятия из Татарстана. Они претендовали на победу в 11 номинациях.

Победителем в номинации «Стадион года» стала «Ак Барс Арена». Жюри признало стадион лучшим среди семи других спортивных объектов России. В этой же номинации за победу боролись «Мордовия Арена», «Ростех Арена», «Волгоград Арена», стадион «Нижний Новгород» и «Екатеринбург Арена».

Экстрим-парк «Урам» победил в своей номинации, опередив девять других претендентов. А хоккейный клуб «Нефтехимик» получил награду за лучшую спонсорскую интеграцию года (до 1 млн рублей). Награду в главной номинации получил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. Татарстан уже второй год подряд признают лучшим спортивным регионом страны.

Выступая на церемонии, Владимир Леонов поблагодарил всех присутствующих и отметил, что Татарстан рад видеть гостей со всей России и восхищается величием и спортивной славой страны.

Ранее Татарстан занял первое место в рейтинге субъектов РФ по перспективности трудоустройства во II квартале 2024 года. Татарстан набрал 76,59 балла. На одну вакансию в среднем приходится 3,4 резюме. Медианная предлагаемая заработная плата составляет 60,9 тысячи рублей. Почти 80% ищущих работу жителей Татарстана не готовы к переезду ради трудоустройства.

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Разиль Самигуллин