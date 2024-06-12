«Спорт не имеет границ»: в Казани проходит открытие Игр БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана в «Казань Экспо» проходит церемония открытия Игр БРИКС.

В открытии приняли участие министр спорта России Михаил Дягтярев, помощник президента РФ Алексей Дюмин и советник российского лидера Игорь Левитин, раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, огромное количество почетных гостей из России и стран-участников.

— Я хочу выразить уверенность, что Казань проведет Игры БРИКС на высшем уровне, — сказал Михаил Дягтярев.



Рустам Минниханов поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие принять в республике масштабные спортивные соревнования.

— Участие большого количества спортсменов со всех уголков мира — это яркое и убедительное свидетельство, что спорт не имеет границ, спорт вне политики. Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между нашими странами и народами. Убежден, что Игры пройдут в атмосфере дружбы, мира и согласия. Дорогие друзья, мы сделаем все необходимое, чтобы ваше пребывание в нашей стране было комфортным, интересным. Чтобы вы по достоинству оценили наше радушие, и у вас остались только положительные эмоции, — сказал раис Татарстан на открытии.

После официальных речей прошло театральное представление. На данный момент проходит парад стран-участников, среди которых Германия, Франция, Грузия, Белоруссия, Венгрия, Португалия, Палестина, Румыния, Испания, Швейцария, Сербия, Турция, ОАЭ, Великобритания, Сенегал, Израиль, Италия, Япония, Индия и другие.