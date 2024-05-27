Итоги праймериз «Единой России» по выборам в Госсовет Татарстана: кто останется и кто появится

Фото: Динар Фатыхов

Накануне завершилось предварительное голосование «Единой России», в рамках которого будут определены кандидаты от партии в депутаты Государственного совета Татарстана седьмого созыва. Всего было выставлено 312 кандидатов.

На праймериз в Татарстане проголосовала 171 тысяча человек.

— Татарстан — в лидерах по численности участников предварительного голосования, — подчеркнул действующий спикер парламента Фарид Мухаметшин. — Я обращаюсь ко всем татарстанцам: будьте такими же активными. От того, какой депутатский корпус будет поддержан вами на выборах, зависит успешная работа всех ветвей и уровней власти Татарстана.

Окончательные итоги предварительного голосования подведут на заседании президиума Генсовета партии 30 мая.



Единый день голосования в 2024 году назначен на 8 сентября. В 23 регионах выберут глав, в 13 субъектах, в том числе в Татарстане, — депутатов местных парламентов. В Госсовет республики изберут 100 депутатов сроком на 5 лет: 50 пройдут по партийным спискам и еще 50 изберут в одномандатных округах.

Топ-50 по спискам: среди новичков Герой России, худрук театра кукол и начальник Казанского суворовского военного училища

Больше всего голосов, почти 88 тысяч, собрал Фарид Мухаметшин, который является председателем Госсовета с мая 1998 года. На пресс-конференции в январе он уклончиво ответил по поводу выдвижения на новый срок:

— Время есть, я человек ответственный. Если потребует ситуация, а она непростая, может быть, и поработаю. Еще раз говорю, решение мною не принято. Я буду об этом думать ближе к сентябрю, когда будут выборы. У меня еще полномочия не закончились.

На втором месте — уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская с 72 тысячами голосов. Тройку замкнул участник СВО, Герой России Расим Баксиков.

Стоит подчеркнуть, что в топ-50 находятся 28 действующих депутатов и 22 новичка. Все они преодолели отметку в 50 тысяч голосов. Приводим полный список:

Действующие члены Госсовета новички 1. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин 4. Зампредседателя Госсовета Марат Ахметов 5. Генеральный директор телеканала «Новый Век», депутат Госсовета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов 6. Зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов 7. Секретарь Госсовета Лилия Маврина 10. Председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов 12. Генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров 13. Завлит НГТДТ им. Т. Миннуллина, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин 14. Заместитель председателя Комитета Государственного совета Республики Татарстан по социальной политике Светлана Вострикова 15. Заместитель председателя Комитета Государственного совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев 16. Генеральный директор ООО «Бахетле» Муслима Латыпова 17. Депутат Госсовета Ольга Воронова 18. Коммерческий директор ООО Торговый дом «Цеолиты Поволжья» Фаниль Багаутдинов 19. Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов 20. Ректор Российского университета кооперации, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева 21. Председатель Комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин 22. Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева 23. Директор Татарстанского регионального филиала «Россельхозбанка» Ляля Кудерметова 25. Главврач ДРКБ Айрат Зиатдинов 26. Председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова 27. Генеральный директор ООО «Страховое медицинское общество «Спасение» Геннадий Глушков 28. Бывший президент Академии наук Татарстана, депутат Государственного совета РТ шестого созыва Мякзюм Салахов 29. Председатель Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов 38. Депутат Государственного совета РТ шестого созыва Марат Галеев 39. Председатель Комитета ГС РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев 40. Начальник правового отдела МВД по РТ Александр Чубаров 47. Первый проректор КИУ им. В. Тимирясова Игорь Бикеев 50. Председатель Комитета Государственного совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин 2. Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская 3. Участник СВО, Герой России Расим Баксиков 8. Глава Лениногорского района Татарстана Рягат Хусаинов 9. Глава Аксубаевского района Камиль Гилманов 11. Глава Тюлячинского района Назип Хазипов 24. Художественный руководитель театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев

30. Руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ Ринат Фазылов 31. Руководитель исполкома Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин 32. Референт при ректорате КФУ Ирина Терентьева 33. Начальник Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ Валерий Миронченко 34. Директор ГАУЗ «Республиканский дом ребенка специализированный» Алсу Надршина 35. Генеральный директор ОАО «Агропромышленный парк «Казань» Олег Власов 36. Завкафедрой КФУ Евгений Султанов 37. Директор ГБУ Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов 41. Участник СВО, гендиректор ООО «Миал» Марат Галиев 42. Бывший депутат Госдумы Марат Бариев 43. Руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин 44. Легенда казанского «Ак Барса» Данис Зарипов 45. Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров 46. Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин 48. Бывший депутат Госдумы, вице-президент Федерации синхронного плавания Российской Федерации Ольга Павлова 49. Генеральный директор ООО «Санаторий «Сосновый Бор» Фоат Гатин



Гендиректора идут вперед

Из действующих депутатов по одномандатным округам прошли 23 человека. Среди них главврач горбольницы №12 Рамиль Ахметов, ректор КГМУ Алексей Созинов, председатель ООО «Производственное объединение «Зарница» Артур Абдульзянов, бывший и нынешний главы МУП «Водоканал» Андрей Егоров и Рустам Абдулхаков, экс-руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин, председатель Комитета Государственного совета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, заместитель председателя Комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Ринат Гайзатуллин, директор по инфраструктурному развитию «Алексеевскдорстроя» Фоат Валиев, председатель совета директоров «Казанского жирового комбината» Михаил Самаренкин, советник генерального директора по вопросам закупки сырья КЖК Михаил Сыровацкий.

Ректор КГМУ Алексей Созинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в списке генеральные директора — Ренат Мистахов (СК «Ак Барс»), Тимур Шагивалеев (ОЭЗ «Алабуга»), Рима Мухамедшина («Департамент продовольствия и социального питания Казани»), Нияз Гафиятуллин («Международная школа Казани»), Дмитрий Анисимов («Центр стратегических инициатив»), Марсель Мингалимов (ГК «Профит»), глава профсоюза КАМАЗа Ильдар Шамилов, Рузиля Тимергалеева («Матур 3Д»), Рифнур Сулейманов («Татэнергосбыт»), Азат Зиганшин («Татагролизинг»), Дмитрий Солуянов («Татэлектромонтаж»), Шамил Ягудин («Татнефтепром-Зюзеевнефть»).

Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди новичков 27 человек. И сразу 18 руководителей: Александр Лившиц (Казанский пороховой завод), Айрат Сафин («Казаньоргсинтез»), Фанис Нурмухаметов («Казэнерго», сложил полномочия депутата в 2021 году), Илшат Салахов (ТАНЕКО), Марат Фаляхов («Нижнекамскнефтехим»), Эдуард Галеев (ТГК-16), Рустем Усманов («Газпром трансгаз Казань»), Айдар Тагиров («Газпром межрегионгаз Казань»), Айнур Саляхов («ТехМаш»), Евгений Чекашов (УК «ПЖКХ»), Олег Николаев («ВолгоПромСтрой»), Андрей Ляпунов (группа компаний «Союз-Регион»), Вадим Гилязов (НГДУ «Елховнефть»), Ильфат Нурсаетов (НГДУ «Альметьевнефть»), Алмаз Фаритов (НГДУ «Азнакаевскнефть»), Рияз Комаров (СМП), Андрей Гриненко (МБУ «Молодежный центр «Яшьлек»), Эмиль Хуснутдинов (ГК «ЖИК города Казани»).



Особняком стоят кандидатуры сенатора от Татарстана Геннадия Емельянова и председателя совета директоров ХК «Чистополье» сына вице-премьера России Альберта Хуснуллина. Также в списке новых руководитель исполкома набережночелнинского отделения партии «Единая Россия» Римма Фасхутдинова, руководитель аппарата Совета Альметьевского района Татарстана Роза Афлятунова, сотрудник МУП «Теплосервис» Равил Гарипов, заместитель руководителя Центра обслуживания бизнеса «Татнефти» по Лениногорскому району в Центре сопровождения социальных программ Ирек Ханипов, главный специалист «Движения Первых» в Арском районе Лия Ильина, индивидуальный предприниматель Нияз Аитов, помощник депутата Госдумы Айрата Фаррахова Кирилл Наймушин.

Дарья Пинегина