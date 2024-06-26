Прокуратура Алексеевского района выявила нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом

Фото: Максим Платонов

В ходе проверки было установлено, что в Майнском, Войкинском, Большеполянском и Билярском сельских поселениях, а также в Алексеевском городском поселении не была проведена государственная регистрация права собственности на 41 объект водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура направила в суд иски к органам местного самоуправления с требованием зарегистрировать право муниципальной собственности на эти объекты. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в полном объеме.

Решения суда пока не вступили в законную силу.