«Мы на стороне правды, мы на стороне света»: тысячи мусульман на «Изге Болгар җыены»

В Болгаре прошло торжественное мероприятие в честь официального принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Динар Фатыхов

В этом году торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены» включили в культурную программу XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Все делегаты стали почетными гостями праздника. Кто выиграл путевки в хадж, сколько верующих приняли участие в коллективном намазе, и что сказал на татарском митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл — в материале «Реального времени».

«Мы — единый народ»

«Изге Болгар жыены», приуроченное к 1102-летию принятия ислама Волжской Булгарией, собрало тысячи мусульман со всех уголков России и зарубежья — в этом году на торжественное мероприятие приехали участники экономического форума со всего мира. Вместе с собравшимися они приняли участие в коллективном намазе. Люди расстилали молитвенные коврики и просто покрывала прямо на траве. Благо с погодой повезло, на небе не было ни облачка. Под лучами солнца молитву прочитали и первые лица республики.

Под лучами солнца молитву прочитали и первые лица республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Россия — страна, в которой в мире и согласии живут представители разных конфессий», — заявил на торжественном открытии праздника раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отдельно выразил благодарность делегатам Русской православной церкви, которая принимала участие в форуме «Россия — Исламский мир».



— Мы всегда будем уважительно относиться к религиозным конфессиям наших братьев. Это залог успеха нашего Российского государства, — подчеркнул глава республики.

О сплоченности народа говорил с трибуны и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев:

«У татар, говорят «Начатое дело — завершенное дело». Мы когда-то начинали с малого, а сколько сделано. Наши труды на земле булгар с каждым днем становятся выразительнее и понятнее людям», — сказал он, добавив, что когда татары, мусульмане один раз в год встречаются, совещаются на святой земле, то это вдохновляет на будущие полезные дела.

«Россия — страна, в которой в мире и согласии живут представители разных конфессий». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основным языком общения на торжественном мероприятии стал татарский. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл тоже не остался в стороне и поприветствовал гостей праздника словами «Хәерле көн, кадерле дуслар!»



— Мы идем бок о бок. Это единство выстрадано нашими предками. Когда мы видим наши храмы и наши мечети, мы помним, что совсем недавно здесь была разруха. И было все восстановлено в той красоте, которую мы сегодня видим. Мы действительно единый народ и у нас одна земля, — отметил митрополит Кирилл.

«Мы ценим здесь атмосферу сплоченности и единства»

Праздник веры в Болгаре отмечали многочисленными мероприятиями — концертом, конкурсом и даже борьбой на поясах корэш.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 17 стран. Абсолютным батыром признан представитель Татарстана Радик Салахов. Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил победителю ключи от автомобиля Lada Grantа.

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил победителю ключи от автомобиля «Lada Grantа» . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одной из самых запоминающихся частей торжественного мероприятия стал розыгрыш трех путевок в хадж среди семейных пар. Билеты получали строго те пары, которые могли предъявить паспорта граждан РФ со штампом ЗАГСа о браке. В итоге желание участвовать высказали более полутора тысяч семей. В их числе семья Инсафа и Разили Журавлевых и их маленькая дочь Амина из Чистополя. Они тоже решили попытать счастья и принять участие в розыгрыше путевок в хадж, в котором они еще ни разу не были. Инсаф занимается своим делом, у него автосервис, Разиля сидит дома с ребенком и ждет второго. Семья приезжает на праздник уже в третий раз.



«С каждым годом Болгар объединяет все больше верующих и это очень радует». Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

— Мы ценим здесь атмосферу сплоченности и единства. Приезжая сюда, как будто попадаешь в прошлое. Здесь каждый камень имеет свою историю. Мы хотим приобщить к этому и свою дочь. С каждым годом Болгар объединяет все больше верующих и это очень радует, — признался отец семейства.

Счастливыми обладателями сертификатов на получение путевки в хадж-тур стали три семьи. Это Ильнур и Гульназ Шайдуллины, Юрий и Алия Бабий из Казани, а также Габделхай и Мунира Бургановы из Тетюш. Эти супружеские пары совершат хадж от оператора «ДУМ РТ Хадж» по программе «Комфорт» в 2025 году.

«Главное — очистилось сердце»

Многодетных семей на празднике было много. Семья из деревни Татарский Елтан Чистопольского района приехала почти всем составом. Гузель Галиева, мама двоих детей и бабушка восьмерых внуков уже бывала на «Изге Болгар жыены» раньше, Артур и Динара Ашрафзяновы и трое их детей — Ибрагим, Рамазан и Ясмина на таком празднике в первый раз.

«Дети знакомятся с нашими традициями, с нашей историей». Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

— Здесь так много людей и ты понимаешь, что они такие же, как ты. Это очень объединяет. Кроме того, радует, что почти все здесь говорят на родном татарском языке. И для детей быть здесь — очень значимо. Они знакомятся с нашими традициями, с нашей историей, — подчеркнула Гузель ханум.



Расыл хазрат Шафиев представляет Уинский мухтасибат, он с супругой приехал из татарской деревни Иштеряк Пермского края. Он на празднике в третий раз.

«Остается только пожелать, чтобы и впредь это единство сохранялось». Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

«Здесь мы встречаемся с коллегами, находим новых друзей и единомышленников, узнаем много нового, делимся своим опытом. Остается только пожелать, чтобы и впредь это единство сохранялось», — отметил хазрат и поделился радостью о том, что в их деревне вместо старой мечети, которая в 80-е годы была перестроена из ФАПа, совсем скоро откроется новая, воздвигнутая на средства мецената и жителей села.



22-летняя девушка из Казани Ралина Закирова отличалась от других гостей своим запоминающимся образом. Она рассказала о том, что решилась на ответственный и важный шаг — с месяца Рамазан в этом году начала ходить с покрытой головой. Намаз стала читать с Нового года.

«Окружение очистилось. И, самое главное, очистилось сердце». Миляуша Кашафутдинова / realnoevremya.ru

— В семье нет покрытых женщин, но мама была очень рада моему решению. Я шла к нему несколько лет. Глубоко интересовалась религией, держала уразу. Никто на меня не оказывал влияния, это мое личное решение. Я считаю, что это моя обязанность перед Аллахом. В моей жизни поменялось многое — привычки, окружение, то есть псевдоподружки, которым нужны были только тусовки или постоянное обсуждение других людей, сплетни, само собой отошли. Окружение очистилось. И, самое главное, очистилось сердце, — признается Ралина.

