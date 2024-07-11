Анна Попова: всего от ботулизма в России пострадало 417 человек

Фото: Надира Хасанова

В России от ботулизма пострадало 417 человек, двое умерли. Инфекция была обнаружена в 11 субъектах страны, в том числе в Татарстане в республике ею заразилось 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Причиной заболевания стала фасоль, которая закупалась за рубежом.

К 8 июля в России в стационарах оставался 41 пациент с ботулизмом. Из них девять человек находились на искусственной вентиляции легких. Стоит отметить, что в центре им. Гамалеи заявили, что разрабатывают новые препараты для борьбы с ботулизмом. Напомним, вспышка заболевания случилась в России в середине июня.