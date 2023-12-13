«Эльвира Набиуллина снова выиграла»: ставки повышаются

Фото: коллаж realnoevremya.ru

Инфляция в России разгоняется, а чисто продуктовая инфляция уже превышает 14%. Рубль снова падает, и факторов для смягчения денежно-кредитной политики Банком России нет. Уже в эту пятницу, 15 декабря, Эльвира Набиуллина может в очередной раз повысить ставку сразу на 2 пункта — до 17%, несмотря на жалобы банкиров и промышленников и предложенные идеи вообще отказаться от таргетирования инфляции в стране. Могла ли Россия повторить путь Турции, где инфляция разогналась до 62%, когда ключевую ставку начнут снижать и почему Владимир Путин поддерживает Набиуллину, а не главу ВТБ Андрея Костина, агитирующего за дешевые кредиты — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Инфляция в Татарстане растет. Но медленнее, чем по стране

Годовая инфляция в Татарстане в октябре ускорилась до 6,4% после 5% в сентябре. При этом она оставалась ниже, чем в России в целом (6,7%), отмечает Отделение Банка России по Республике Татарстан.

Из-за ослабления рубля подорожали импортные автокомплектующие. Увеличение затрат автопроизводители перенесли в розничные цены. При сохранявшемся высоком спросе на автомобили выросли цены на новые отечественные машины. Еще сильнее дорожали иномарки с пробегом. Это произошло, в том числе, в связи с ожиданием пересмотра правил уплаты утильсбора при ввозе машин из-за границы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также на фоне девальвации рубля продолжился рост издержек птицефабрик. Импортные препараты, кормовые добавки и оборудование иностранного производства стали дороже. Поэтому заметно выросли цены на мясо птицы и яйца.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране в 2023 году сложится в диапазоне 7—7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она должна снизиться до 4—4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Нельзя сказать, что инфляция под контролем

— Ставку повышают в целях борьбы с инфляцией, — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Однако, несмотря на неоднократное повышение ключевой ставки, инфляция продолжает расти. В ноябре 2023 года годовая инфляция в России ускорилась до 7,5 c 6,7% в октябре. При этом цены некоторых продовольственных товаров первой необходимости выросли значительно сильнее. Например, куриные яйца подорожали за год на 40%.

По его мнению, результат активного ужесточения денежно-кредитной политики пока как-то не очевиден. «Другой вопрос, а если бы ставку не поднимали, то какая бы была инфляция? Как в Турции, где она достигла 62%? Ключевая ставка там — уже 40%, но, видимо, поздно спохватились», — отмечает эксперт.



Осадчий полагает, что если бы не действия ЦБ РФ, в России была бы такая же инфляция, как в Турции, если не выше.

realnoevremya.ru/Арсений Губаев

«Цена ужесточения денежно-кредитной политики велика. Повышение ставок ведет к росту издержек промышленности, к снижению инвестиций, способствует стагнации экономики. Однако если пустить ситуацию на самотек, то неизбежное в условиях гиперинфляции обнищание населения приведет к социальной нестабильности», — объясняет аналитик. ЦБ, по его словам, делает правильный выбор — в пользу стабильности. «Экономический рост — это, конечно, хорошо, но приоритетом является ценовая стабильность», — подчеркивает эксперт.



При этом, судя по кривой бескупонной доходности государственных облигаций, рынок ожидают снижения ключевой ставки уже в ближайшие три — шесть месяцев, отмечает Максим Осадчий. Рынок ожидает снижение ставки до 13%. «Поэтому самые высокие ставки в банках преимущественно по вкладам со сроком до полугода», — говорит аналитик.



Вкладчики от повышения ключевой ставки выигрывают, а заемщики проигрывают. Рост ключевой ставки оказывает давление и на бюджет. Например, надо компенсировать банкам выпадающие доходы по ипотеке с господдержкой. «По этим программам государство ежегодно расходует сотни миллиардов рублей, что способствует росту дефицита бюджета. Пузырь льготной ипотеки не по карману государству. Надо или завершать эту программу, или увеличивать ставку льготной ипотеки. Но до выборов эту ставку вряд ли повысят», — полагает Осадчий.





Эльвиру Набиуллину поддерживают на высшем уровне

— 15 декабря ключевую ставку, скорее всего повысят — рубль припал, и инфляционные процессы очень ускорились. Напомню, что инфляция сначала оценивалась в 6,5%. Потом в 7,15%, а теперь уже 7,5%. Это резкое ускорение, — комментирует Ян Арт, финансовый эксперт, член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук. — При этом сам Банк России выдал заключение, что, если считать чисто продуктовую инфляцию, то она составляет 14—15%, поэтому у регулятора, похоже, нет вариантов.

«На Банк России постоянно наезжают и критикуют его за высокую ставку, которая мешает развиваться экономике. Недавно даже три комитета Государственной думы выдали свои рекомендации Банку России, что, возможно, стоит отказаться от таргетирования инфляции, и, соответственно, опустить ставку, — рассказал Ян Арт. — Это такая экономическая классика «Рискнуть инфляцией ради развития». Но когда господин Костин на встрече с Владимиром Путиным об этом заговорил, то ответ Путина был таким, что «Я бы осторожно относился к смягчению денежно-кредитной политики». Похоже, Эльвира Набиуллина снова выиграла в этом споре и получила поддержку на высшем уровне. И это развязывает ей руки».

Эксперт считает, что Набиуллина абсолютно права, потому что, когда говорят о развитии и о дешевых кредитах, складывается ощущение, что, несмотря на все проблемы в стране, кто-то очень хочет осваивать деньги.

«Ребята, простите, но сейчас такая форс-мажорная экономика, и, наверное, сейчас немного остановить инфляцию даже важнее, — считает Ян Арт. — Тем более что ресурсов в стране для развития — до чертиков. Для этого необязательны дешевые кредиты».

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

При этом он отмечает, инфляция в России только частично монетарная. «Делать вид, что на инфляцию влияет только курс рубля и не сказываются повышение и введение новых сборов, пошлин на ввозные товары, акцизов на целый ряд продукции, а также тарифов, довольно странно, — подчеркивает Ян Арт. — ЦБ своей ставкой перекрывает не только девальвацию рубля, но и все эти рукотворные факторы. Причем все понятно: бюджет тоже форс-мажорный, его надо собирать. Правительство понять в этом можно, но делать вид, что это не влияет на инфляцию — детский сад».

13 декабря ожидается заседание ФРС. Рынок полагает, что ставка будет неизменна. В этом случае индекс доллара может хоть чуть-чуть, но съехать вниз, и это косвенно укрепит рубль, или уменьшит факторы, влияющие на его снижение, прогнозирует Арт. А Европейский Центробанк заседает 14 декабря. И на эти два решения ЦБ, конечно, тоже посмотрит, потому что общую температуру денег по миру определяют сначала ФРС, а потом ЕЦБ, напоминает он.

«Поскольку есть высшее благословение на жесткую ДКП и инфляционный всплеск, а рубль чуть-чуть клюнул вниз, я думаю, что ЦБ вполне может поднять ставку 15 декабря. Большинство аналитиков называют 16%, но при размере ставки 15% изменение на один полный процентный пункт — это ни о чем. Я ожидаю подъем до 17%. Потому что повышение до 16% — это просто корректировочка на уровне огранки бриллианта», — прогнозирует Ян Арт.

Инфляцию сложно обуздать

— На последнем заседании в конце октября Банк России повысил ключевую ставку сильнее ожиданий рынка — сразу на 200 б.п., до 15%, — напоминает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». — При этом Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор будет готов вновь повысить ставку, если не увидит признаков замедления инфляции.

Существенного замедления текущих темпов инфляции не произошло, инфляционные ожидания населения в ноябре заметно повысились, напряженность на рынке труда не ослабевает, динамика кредитования и внутреннего спроса остается слишком высокой, хотя рост ипотеки и потребкредитования замедлился, перечисляет она.



Инфляция по итогам 2023 года ожидается несколько выше, чем предполагали октябрьские прогнозы Банка России. Одним из дезинфляционных факторов могло бы стать укрепление курса рубля, однако он снова перешел к ослаблению на фоне дешевеющей нефти.