«Вкусная Казань» подешевела почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», организация и проведение гастрономического фестиваля «Вкусная Казань», запланированного на последний месяц лета, подешевели в 1,8 раза по отношению к начальной цене, объявленной городским Комитетом по развитию туризма. При этом по сравнению с прошлым годом мероприятие подорожало в 2,5 раза, а подрядчик остался тем же. Подробнее — в материале «Реального времени».



Организатор фестиваля остался прежним

В 2023 году на организацию и проведение фестиваля «Вкусная Казань» из городского бюджета готовы были выделить почти 11,5 млн рублей. Начальная цена оказалась в 2,1 раза выше, чем в прошлом году, когда столица Татарстана ограничила бюджет мероприятия 5,36 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2021-м, и почти в два больше, чем в допандемийном 2019-м.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На заключение контракта в этом году было пять претендентов. За свои услуги они предложили 10,5 млн рублей, 10,09 млн рублей, 9,8 млн рублей, 6,35 млн рублей и 6,293 млн рублей. Последнюю сумму заявило казанское ООО «Бибрайт», с которым в итоге и заключили контракт.

У этой компании уже есть опыт организации и проведения фестиваля «Вкусная Казань». В 2022 году она выиграла тендер, предложив за свои услуги в два раза меньше начальной цены, объявленной Комитетом по развитию туризма города, — почти 2,47 млн рублей. В 2018 году «Бибрайт» организовывал фестиваль за 2,3 млн рублей.

Компания зарегистрирована в Казани в августе 2017 года и занимается деятельностью по организации отдыха и развлечений. Бенефициар и руководитель — Татьяна Яковлева. Уставный капитал ООО «Бибрайт» с момента его основания составляет 10 тысяч рублей. Выручка компании за 2022 год оценивается в 36,4 млн рублей. Чистая прибыль за прошлый год составила 752 тысячи рублей, что в разы меньше, чем в 2021-м, когда она достигала 4,89 млн рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Лекторий, робособака, гастроведущий и 80 павильонов

Фестиваль «Вкусная Казань» проводится в целях повышения туристической привлекательности столицы Татарстана и увеличения турпотока, а также для содействия повышению квалификации и конкурентоспособности работников туристской и ресторанной индустрий. Мероприятие призвано сформировать позитивное общественное мнение в отношении профессий индустрии туризма и гостеприимства и популяризовать туристские и ресторанные ресурсы города.



В обязанности подрядчика входит поставка 80 павильонов, не менее 30 деревянных столов с двумя лавками каждый, как минимум 40 черных металлических бочек, которые будут служить столиками, 100 кресел-мешков, а также 90 мусорных контейнеров на 65 литров с крышкой и 15 мобильных туалетных кабин. На фестивале организуют детскую зону — 10 деревянных столиков с лавками, павильон для лектория и восемь мастер-классов.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В сумму контракта включены услуги по организации застройки фестиваля — расстановка посадочной зоны, столиков, мусорных контейнеров и кресел, аренда сценического и технического оборудования, SMM и реклама, обеспечение фотосъемкой и видеосъемкой и координация мероприятия. На плечи подрядчика также ляжет техническое обеспечение мероприятия, в том числе организация музыкальной сцены и мобильной видеосъемки.

Подрядчик также обязан организовать выступление гастроведущего. Это может быть российский актер или телеведущий. На мероприятии должны выступить диджей, кавер-группы и артисты эстрады. Программа также должна предусматривать интерактивы со зрителями по заданному сценарию, номера самодеятельности и тосты, а на площадку в развлекательных целях необходимо доставить собаку-робота.

На фестивале в специальном шатре организуют лекторий — выступят три спикера. Продолжительность их лекций будет достигать двух часов. Спикеров, прибывших из других городов, заселят в одноместные номера четырехзвездочных отелей Казани.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В обязанности подрядчика также входит предоставление восьми мателлорамок, через которые гости фестиваля будут проходить на площадку его проведения. Для этой процедуры арендуют несколько шатров.

И дату, и место проведения «Вкусной Казани» перенесли

В этом году уже ставший для столицы Татарстана традиционным фестиваль «Вкусная Казань», как и некоторые другие летние мероприятия, посвятили юбилею летней Универсиады, которую город принимал в 2013 году. К памятной дате, например, также приурочили и «Ночной велофест», состоявшийся в начале июля.

Изначально, еще в апреле 2023 года, директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова анонсировала проведение фестиваля «Вкусная Казань» на июль 2023 года. Площадкой для него должна была стать «Ак Барс Арена». Однако вмешалось другое, более масштабное событие — матч за Суперкубок России по футболу, который принимал стадион 15 июля.

В итоге поменялась и дата, и локация «Вкусной Казани». Фестиваль должен состояться на территории около Центра семьи «Казан» 19—20 августа.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2022 году фестиваль проходил в столице Татарстана в сентябре около Дворца земледельцев. Мероприятие посетили более 43 тысяч гостей, съевшие более 18 тонн еды, в том числе 5 тысяч бургеров, выпившие 150 литров фреш-напитков, 599 чашек кофе, а также 700 литров фруктового чая и 200 литров глинтвейна. Участниками фестиваля стали 57 ресторанов и кафе города, которые приготовили более 700 кг мяса и рыбы.



За последние годы фестиваль не проводили только в 2020 году. Причиной, как и в случае с множеством других мероприятий, стала пандемия коронавируса.

В 2017 году начальную цену контракта на организацию и проведение «Вкусной Казани» оценили ровно в 3 млн рублей, в 2018-м — в 2,99 млн, в 2019-м — в 2,75 млн. В 2021 году она выросла до 3,47 млн рублей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Самым дорогим за последние годы, не считая этого, оказался фестиваль «Вкусная Казань», проведенный в постпандемийном 2021 году. Контракт Комитет по развитию туризма города заключил с ООО «СК Хрисаор» на 2,78 млн рублей.

Наименьшую сумму во «Вкусную Казань» вложили осенью 2018 года — 2,3 млн рублей. При этом еще 2,1 млн направили на материально-техническое оснащение организации и проведение фестиваля. К слову, в 2018 году мероприятие проводилось дважды — в мае, будучи приуроченным к «Финалу четырех» Лиги чемпионов, и в октябре.

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Татьяна Демина