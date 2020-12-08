Санникова Дарья Александровна
Общая информация
Родилась 21 июля 1986 года в Казани.
Образование
2008 г. — окончила Казанский государственный технический университет им. Туполева по специальности «менеджмент в туризме».
2007 г. — окончила Казанский государственный технический университет им. Туполева по специальности «переводчик в сфере профессиональных коммуникаций — английский язык» 2015 г. — окончила магистратуру Института Экономики, Управления и Права г. Казани по специальности «технолог в общественном питании».
Владеет английском языком.
Трудовая деятельность
2008-2009 гг. — менеджер ресторана «Fleur».
2009-2010 гг. — заместитель директора ресторана «Fleur».
2010-2014 гг. — исполнительный директор в «Ассоциации Рестораторов и Отельеров г. Казани и РТ».
2012-2014 гг. — генеральный директор ООО «Международная школа по кулинарии и сервису».
2014 г. — консультант «Комитета содействия развитию туризма г. Казани».
2014-2016 гг. — заместитель директора МБУ «Комитет содействия развитию туризма г. Казани».
С мая 2016 г. — и.о. директора МБУ «Комитет содействия развитию туризма г. Казани».
2016-2018 гг. — директор МБУ «Комитет по развитию туризма г. Казани».
С 2018 г. — директор МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани».
Награды и звания
Награждена благодарностью президента РТ (2014 г.), благодарственным письмом Кабинета министров РТ (2014 г.), благодарностью президента РТ (2018 г.), медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Кремлевская, 11
- Телефон: (843) 292-11-42
- Email: darya.sannikova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 08.12.2020