Санникова Дарья Александровна

Общая информация

Родилась 21 июля 1986 года в Казани.

Образование

2008 г. — окончила Казанский государственный технический университет им. Туполева по специальности «менеджмент в туризме».

2007 г. — окончила Казанский государственный технический университет им. Туполева по специальности «переводчик в сфере профессиональных коммуникаций — английский язык» 2015 г. — окончила магистратуру Института Экономики, Управления и Права г. Казани по специальности «технолог в общественном питании».

Владеет английском языком.

Трудовая деятельность

2008-2009 гг. — менеджер ресторана «Fleur».

2009-2010 гг. — заместитель директора ресторана «Fleur».

2010-2014 гг. — исполнительный директор в «Ассоциации Рестораторов и Отельеров г. Казани и РТ».

2012-2014 гг. — генеральный директор ООО «Международная школа по кулинарии и сервису».

2014 г. — консультант «Комитета содействия развитию туризма г. Казани».

2014-2016 гг. — заместитель директора МБУ «Комитет содействия развитию туризма г. Казани».

С мая 2016 г. — и.о. директора МБУ «Комитет содействия развитию туризма г. Казани».

2016-2018 гг. — директор МБУ «Комитет по развитию туризма г. Казани».

С 2018 г. — директор МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани».

Награды и звания

Награждена благодарностью президента РТ (2014 г.), благодарственным письмом Кабинета министров РТ (2014 г.), благодарностью президента РТ (2018 г.), медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» (2020 г.).

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