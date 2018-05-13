Плова много не бывает! Чемпионская «Вкусная Казань» — в парке Тысячелетия

Сегодня в парке Тысячелетия завершился фестиваль «Вкусная Казань» – в этом году он был приурочен к «Финалу четырех» Лиги чемпионов. Свою продукцию на фестивале представили более 40 кафе и ресторанов. Кулинарное изобилие фиксировал и дегустировал фотокорреспондент «Реального времени».