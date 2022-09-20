Гости «Вкусной Казани» съели 5 тысяч бургеров и выпили 700 литров чая

Фото: Максим Платонов

Гостями гастрофестиваля «Вкусная Казань» стали более 43 тысяч человек, было съедено 5 тысяч бургеров и выпито 700 литров чая. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана.

Праздник проходил в минувшие выходные на площади перед Дворцом земледельцев. Всего в нем участвовало 57 ресторанов и кафе города, они представили жителям и туристам столицы Татарстана традиционные блюда и гастрономические изыски, а также показали мастер-классы и кулинарные битвы.

Во время фестиваля шеф-повара приготовили более 700 кг мяса и рыбы, гости съели более 18 тонн еды, в том числе около 5 тысяч бургеров, было выпито 150 литров фреш-напитков, 599 чашек кофе, а также 700 литров фруктового чая и 200 литров глинтвейна.

Фото: Максим Платонов

Фестиваль превратился в гастрономический город со своими улицами, среди которых был Гриль-проспект, Бургерная улица, Деликатесный район, Овощная улочка, Сладкий переулок, Печеная аллея, Бабушкин переулок и другие. Для того, чтобы гости не заблудились, была предусмотрена навигация по площадкам — специальный аудиогид рассказывал, на что нужно обратить внимание. Также каждый желающий мог по QR-коду скачать книгу с рецептами национальной кухни.



Между 12 заведениями города прошло состязание за звание лучшего десерта года по версии «Вкусной Казани». Победителем стал медовик, приготовленный рестораном «Некрасов».

Фото: Максим Платонов

Гости могли принять участие в конкурсах, дегустациях и гастрономических шоу. Для всех желающих были организованы 14 различных мастер-классов от ведущих заведений города.

Бренд-шеф кулинарной школы Ginza Project и ресторана Matteo’s — Маттео Лаи, провел специальный мастер-класс по приготовлению итальянской пасты, каждый желающий смог стать на ложечку ближе к Италии.

Посмотреть, какие деликатесы могли попробовать гости фестиваля можно в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова