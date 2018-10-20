Какая вкусная Казань! Плов, шашлык и разноцветые бургеры у Дворца земледельцев

18:00, 20.10.2018 20
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани на площадке у Дворца земледельцев открылся гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Здесь собрались более 50 ведущих кафе и ресторанов города.

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