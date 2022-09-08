Бюджет «Вкусной Казани» срезали до привычного

Фото: Олег Тихонов (Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» в октябре 2018-го)

Фестиваль проведут почти за 2,5 миллиона

Ежегодный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» пройдет уже в этом месяце. Сегодня городские власти официально объявили дату, время и локацию — с 12 до 20 часов 17 и 18 сентября на площадке у Дворца земледельцев. Как выяснило «Реальное время», эти два дня фестиваля обойдутся городскому бюджету в 2,47 миллиона рублей, что в два раза меньше начальной цены контракта — 5,36 миллиона рублей.

Контракт на проведение фестиваля «Вкусная Казань» городской Комитет по развитию туризма заключили с местным ООО «Бибрайт». Конкуренцию ему в борьбе за право заняться организацией и проведением фестиваля составляли еще три участника, один из которых, заявивший в ходе конкурса начальную цену контракта, отозвал свою заявку.

Фестиваль «Вкусная Казань» в сентябре 2021-го. Фото: Максим Платонов

ООО «Бибрайт» занимается организацией и проведением фестиваля «Вкусная Казань» уже не в первый раз. Компания уже выигрывала тендер осенью 2018 года. Контракт с ней заключили на 2,3 миллиона рублей.

Компания зарегистрирована в Казани в августе 2017 года и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Бенефициар — Татьяна Яковлева, которая также владеет рекламным ООО «Точно Цветочно». В прошлом она также была совладельцем уде ликвидированных ООО «Агент20», «Ангел12», «Бибрайт ивент», «Буран17», «Вуман ту Вумен», она же руководила компаниями «Татьянин день» и «Аутор медиа».

Уставный капитал ООО «Бибрайт» составляет 10 тысяч рублей. Выручка компании за прошлый год оценивается в 46 миллионов рублей, а чистая прибыль — 4,89 миллиона.

«Бибрайт» взаимодействовала с Комитетом по развитию туризма столицы Татарстана не только в части фестиваля «Вкусная Казань». В прошлом году компании достались контракты на 4,5 миллиона рублей — на организацию и проведение конкурса профессионального мастерства среди работников предприятий туристской, ресторанной и гостиничной индустрии «Звезды гостеприимства», конкурса видеороликов «Влюбись в Казань», фестиваля национального костюма «Казан дружбы народов», а также на услуги по приему участников XVII Всемирной Конференции исторических городов 2021.

Фестиваль «Вкусная Казань» в сентябре 2021-го. Фото: Максим Платонов

В этом году на фестивале пять тематических зон — «Молочная улица» («Сөт урамы»), «Сырный переулок» («Сыр тыкрыгы»), «Мясная площадь» («Ит мәйданы»), «Сладкий проспект» («Татлы проспект»), а также «ПП район» («Дөрес туклану районы»), рассказали казанские власти. Жители и гости Казани смогут продегустировать блюда, принять участие в гастрономическом квесте, узнать рецепты и секреты приготовления блюд от шеф-поваров.

На фестивале пройдет конкурс на лучший десерт Казани. Одним из членов его жюри станет почетный работник торговли и сферы услуг Москвы, бренд-шеф Максим Тарусин. Он же проведет мастер-класс.

Ценник фестиваля растет

Напомним, в этом году на организацию и проведение фестиваля «Вкусная Казань» были готовы потратить 5,36 миллиона рублей из городского бюджета. Это в 1,5 раза больше начальной цены контракта в 2021-м и почти в два больше, чем она была в допандемийном 2019-м. В 2020 году фестиваль не проводили из-за сложной эпидемиологической обстановки.



Такую большую сумму как 5 миллионов рублей Казань на гастрономический фестиваль решилась выделить впервые за шесть лет. В 2017-м начальную цену определили ровно в 3 миллиона рублей, в 2018-м — в 2,99 миллиона рублей, в 2019-м — в 2,75 миллиона. В прошлом году она подскочила до 3,47 миллиона.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» в 2017 году. Фото: Максим Платонов

Самым дорогим в итоге оказался фестиваль, проведенный в прошлом году. Контракт Комитет по развитию туризма Казани заключил с ООО «СК Хрисаор» на 2,78 миллиона рублей.

Наименьшую сумму в фестиваль «Вкусная Казань» вложили осенью 2018 года — 2,3 миллиона. При этом еще 2,1 миллиона вложили в материально-техническое оснащение организации и проведения мероприятия. К слову, в 2018 году мероприятие проводилось дважды — в мае, будучи приуроченным к «Финалу четырех» Лиги чемпионов, и октябре.

Фестиваль проходил и в 2016 году. Тогда более 30 ведущих ресторанов представили свои блюда в Старо-татарской слободе.

До организаторов фестиваля «Реальному времени» дозвониться не удалось.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» в 2016 году. Фото: Олег Тихонов

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Татьяна Демина