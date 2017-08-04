Как Казань стала вкусной: три дня гастрономического изобилия на берегу Казанки

Сегодня у центра семьи «Казан» стартовал 3-дневный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В нем принимают участие около 50 рестораторов и предприятий общественного питания из Казани, Вологды, Челябинска, Альметьевска. В этом году на фестивале впервые представлены фуд-траки здорового питания и экопродукции, рынок фермерских продуктов.
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