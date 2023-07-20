Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» перенесли с «Ак Барс Арены»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» в этом году пройдет на территории Центра семьи «Казан», хотя изначально его хотели провести на «Ак Барс Арене».

Мероприятие пройдет 19 и 20 августа. Площадки будут работать с 11.00 до 21.00. В этом году фестиваль приурочен к празднованию 10-летия Универсиады.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Ежегодный гастрономический фестиваль должен был пройти в столице Татарстана еще 15 июля. Но из-за проведения матча за Суперкубок России по футболу его перенесли на месяц.

На организацию и проведение «Вкусной Казани» в этом году готовы выделить из муниципального бюджета 11,5 млн рублей, из которых почти 1,8 млн предусмотрены на развлекательную программу. Контракт включает услуги по организации застройки фестиваля — расстановка посадочной зоны, столиков, мусорных контейнеров и кресел, аренда сценического и технического оборудования, SMM и рекламы, обеспечение фотосъемкой и видеосъемкой и координация мероприятия.

В прошлом году «Вкусная Казань» проходила в сентябре на площадке у Дворца земледельцев. Фестиваль обошелся городскому бюджету в 2,47 млн рублей — в два раза дешевле начальной цены контракта в 5,36 млн рублей.

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Айрат Назипов