Итоги дня: проводы главы ВС Татарстана, прекращение дела «ТФБ Финанс», возвращение 10-летних загранпаспортов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 26 мая:
- В почетную отставку проводили главу Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова. Второй срок его председательских полномочий истекает 29 мая. Сегодня же виновнику торжества вручили медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
- Вахитовский райсуд Казани огласил решение по делу инвесткомпании «ТФБ Финанс» с ущербом почти на 2,4 млрд рублей и 1 746 потерпевшими. Пятерка обвиняемых в злоупотреблении полномочиями не получит судимости и наказания — уголовное преследование прекращено ввиду истечения шестилетнего срока давности. За потерпевшими сохраняется право обращения с гражданскими исками к фигурантам дела.
- В день российского предпринимательства бизнесмены встретились с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. «Если вас не записали, у вас есть полное право поднять руку и сказать: есть вот такая задача. Может быть, все сразу не решим, но мы должны знать, что вас беспокоит», — призвал он их к честному разговору. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Правительство России прорабатывает вопрос запрета на транзит польских фур. Депутаты Госдумы назвали его ответной мерой на захват здания школы при посольстве России в Варшаве.
- Осенью в Татарстане начнут укладывать асфальт на мосту через Волгу на трассе М-12, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он станет самым протяженным на трассе — 3,36 км. Работы там идут круглосуточно, сейчас готовы 26 из 28 опор, на которых будет стоять новый переход.
- Под стражу до 25 июля отправлен 50-летний Алмаз Ахметшин, обвиняемый в покушении на убийство охранницы казанской поликлиники №17. По мнению следствия, на свободе он может продолжить совершать преступления и более мягкой меры пресечения не заслуживает. Сам Алмаз Ахметшин против ареста не возражал, но он не согласен с квалификацией своих действий.
- Планы по созданию парка «Кырлай» в Казани рядом с парком Победы и ТЦ «Парк Хаус» остаются в силе. Вместе с этим появится ещё один парк аттракционов- «Тулпар». Его планируют открыть в первой половине июня.
- Глава ФНС России Даниил Егоров заявил, что одну пятую всех доходов в бюджетную систему обеспечивают налоговые отчисления малого и среднего бизнеса. В прошлом году они заплатили в консолидированный бюджет на 10% больше, чем в 2021-м — 4,7 трлн рублей.
- Владимир Путин заявил, что его удивила реакция Грузии на отмену Россией виз для ее граждан. Он принял решение в том числе исходя из приближения сезона отпусков и хотел поддержать людей и российский бизнес.
- Владимир Путин предложил обсудить идею объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда. Инициативу при ее реализации он поручил наполнить конкретной предметной работой, в том числе по улучшению делового и инвестиционного климата.
- В России с 1 июня возобновится прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов. Их можно подать в территориальный орган МВД, через МФЦ или через Госуслуги.
- В Казани на Мамадышском тракте планируют построить третью разворотную петлю. На разработку документации по этому проекту выделили 27,2 млн рублей. Проектно-изыскательские работы выполнят до 20 сентября 2023 года.
- По состоянию на 1 апреля 2023 года жители Татарстана хранили в банках 779,9 млрд рублей. За год сумма выросла на 16,5%. На рублевые вклады приходится 90% всех средств, или 700,7 млрд рублей.
- В центре Казани — на пересечении улиц Тихомирнова и Калинина, между торговым центром «Суконная слобода» и улицей Волкова, начинает возводиться новый ЖК из трех пятиэтажных домов. Застройщиком выступает близкая мэрии компания «КамаСтройИнвест».
- Минфин России поддерживает инициативу ЦБ по вводу обязательства размещения на бирже части акций компаний, выкупаемых у уходящих из страны нерезидентов. Замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил, что решение не распространится задним числом на акции, сделки с которыми уже совершены.
- Работы по восстановлению Михаило-Архангельской церкви XVIII века в селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района Татарстана завершены. В скором времени храм предстоит освятить.
- Главный тренером ВК «Динамо-Ак Барс» стал Зоран Терзич — югославский и сербский волейбольный тренер, специализирующийся на работе с женскими командами. В прошлом году его назначили главным тренером сборной России, с игроками которой уже участвовал во Всероссийской спартакиаде — 2022.
Ключевые события 457-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что минувшей ночью Вооруженными Силами страны нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
- На Купянском поражены подразделения ВСУ около н.п. Двуречная и Кисловка Харьковской области. У Масютовки и Ивановки в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах н.п. Кузьмино (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены украинские подразделениям около н.п. Орехов, Малая Токмачка Запорожской области и Новоселка (ЛНР).
- У Новониколаевки Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей «СТ-68УМ». Средствами ПВО перехвачены: оперативно тактическая ракета «Гром-2», десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
- За сутки уничтожены 20 украинских беспилотников у н.п. Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Николаевка (ЛНР), Артемовск (ДНР), Голая Пристань, Великая Лепетиха Херсонской области, Комсомольское и Токмак Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбществоВластьСпортПромышленностьЭкономикаФинансыИнфраструктураБизнес
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