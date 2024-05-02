Стала известна расширенная программа форума «Россия — исламский мир: KazanForum»

На официальном сайте международного экономического форума «Россия — исламский мир» опубликована расширенная деловая программа мероприятия. Ключевая тема форума — «Доверие и сотрудничество».

Форум состоится в Татарстане на площадке МВЦ «Казань Экспо» с 14 по 19 мая 2024 года. Ожидается участие представителей Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бахрейна, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Катара, Кувейта, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и многих других.

Делегаты встретятся на сессиях, посвященных развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

В рамках форума будут работать международная выставка Russia Halal Expo, торговая ярмарка Kazan Halal Market, а также пройдет X Казанский форум молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Пленарное заседание, где эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран ОИС в разных сферах, состоится 17 мая.

Как отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, сегодня форум «Россия — исламский мир» — важнейшая площадка по укреплению связей со странами исламской экономики. Россия совместно с исламскими странами разделяют одну и ту же позицию по формированию честного и справедливого многополярного мироустройства, основанного на принципах международного права. Развитие многогранного сотрудничества со странами исламского мира имеет и экономическое измерение, выраженное в кратном увеличении товарооборота за прошедший год.



Напомним, почти 2 тысячи волонтеров подали заявки для участия в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024». Само мероприятие пройдет в МВЦ «Казань Экспо» с 14 по 19 мая. Основные обязанности волонтеров на форуме — встреча делегаций, работа на информационных стойках и помощь в работе форума.

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Разиль Самигуллин