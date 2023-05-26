Близкий казанской мэрии застройщик построит пятиэтажки в центре столицы Татарстана

В казанской Суконной слободе появится ЖК по проекту питерского архитектора — поклонника советской архитектуры боевых 20-х

Фото: скрин эскизного проекта

Как выяснило «Реальное время», застройка очередного квартала в одном из самых престижных мест в центре Казани — в Суконной слободе, между улицами Петербургской и Тихомирнова, напротив Шамовской больницы, перестроенной турецкой компанией в отель Kazan Palace by Tasigo, скоро завершится. ЖК из трех пятиэтажных домов со стилобатом на последнем свободном участке — на пересечении улиц Тихомирнова и Калинина — начинает возводить близкий мэрии застройщик, компания «КамаСтройИнвест». Подробнее о деталях проекта и его «петербургском почерке» — в нашем материале.

Дом со всеми удобствами у шумной дороги



На земельном участке площадью 0,59 га и кадастровой стоимостью 70 млн рублей, между торговым центром «Суконная слобода» и улицей Волкова скоро начнется строительство трех пятиэтажных жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями и подземными гаражами. Фасадами новостройка будет обращена на шумную улицу Тихомирнова (проспект Универсиады).

Проектное решение нового ЖК — стандартное для жилой застройки в центре: жилые корпуса стоят на стилобате, в котором под стандартным набором «озеленение — детская площадка — спортивная площадка» спрятана парковка.

Площадь застройки земельного участка — 4,84 тыс. кв. м, включая 1,3 тыс. кв. м подземной части, выходящей за абрис проекций зданий. Процент застройки территории (исходя из надземной части зданий) — 60%, процент озеленения — 37%, включая 328 кв. м газона на кровле стилобата.

Фасадами новостройка будет обращена на шумную улицу Тихомирнова (проспект Универсиады). Фото: 2gis.ru

В открытых источниках нам не удалось обнаружить информации о площади и количестве жилых помещений, однако, исходя из того, что в архитектурной концепции объекта, которой располагает «Реальное время», указана расчетная площадь озеленения — 1 762 кв. м, а действующие нормы устанавливают минимально допустимую долю озеленения территории участка многоквартирного жилого дома в 23 кв. м на 100 кв. м общей площади, можно предположить, что суммарная площадь квартир в доме составляет порядка 7,66 тыс. кв. м.



Первые этажи всех трех зданий отводятся под коммерческие помещения, их общая площадь — 1,33 тыс. кв. м. Площадь подземного паркинга — 3 тыс. кв. м, всего на нем и под стилобатом предусмотрено 99 машино-мест. Еще 300 кв. м под стилобатом отводится под «общественное пространство».

Проект от поклонника советской архитектуры



Архитектурную концепцию жилого комплекса на Тихомирнова разработала петербургская архитектурная мастерская Степана Липгарта Liphart Architects. Ее владелец, выпускник МАРХИ, с 2004-го по 2010 год работал в НИиПИ Генплана Москвы, а перебравшись в Петербург, разработал 10 проектов жилых комплексов для северной столицы и два проекта для Калуги — жилого комплекса и здания швейной фабрики «Мануфактуры Bosco».

Попытки «Реального времени» дозвониться до Степана Липгарта по имеющемуся в открытом доступе телефону и расспросить о деталях его первого казанского проекта, к сожалению, не увенчались успехом. А из опубликованных в СМИ его интервью выяснилось, что он — противник многоэтажной городской застройки: «Модернистская модель города показала свою несостоятельность. Жить в нем удобно, только если у тебя есть машина и ты предпочитаешь проводить свободное время подальше от дома — в парке или, к примеру, в универсаме… В обществе должен сформироваться запрос на средне­этажную застройку, комфортную среду. Он может появиться с помощью активности архитекторов, агентов по недвижимости, журналистов… Надо набирать квадратные метры за счет увеличения площади застройки, а не бесконечными этажами».

Проекты архитектора содержат отсылки к работам советских архитекторов 1920—1930-х годов, эта тенденция угадывается и в решениях нового ЖК на Тихомирнова.



Молчание собственника

Строительство нового ЖК на Калинина будет вести ООО «Специализированный застройщик «Урбанстрой», зарегистрированное в декабре 2017 года. Оно на 99% принадлежит ООО «КамаСтройИнвест», единственным бенефициаром которого является Делюс Сиразетдинов, и на 1% — напрямую Сиразетдинову. В апреле Делюс Сиразетдинов покинул пост директора ООО «СЗ «Урбанстрой», передав бразды правления в компании Эльвире Губайдуллиной.

«Реальное время» обратилось за подробностями о проекте малоэтажного ЖК на Калинина к самому Делюсу Сиразетдинову, однако он заявил, что не в курсе дел предприятия, от руководства которым он отошел. Мы также обратились с телефонным запросом относительно проекта в ООО «КамаСтройИнвест» — по получении ответ будет опубликован.

Квартиры для молодых и для инвесторов

— Улица Калинина — хорошая локация, — заметил в ответ на вопросы «Реального времени» о перспективах проекта директор агентства недвижимости «ФЛЭТ» Руслан Хабибрахманов. — Однако конкретно это место, я бы сказал, на любителя. Там будет постоянный шум, поскольку улица Тихомирнова, которая, по сути, является частью проспекта Универсиады, постоянно загружена транспортом.

По его мнению, квартиры в этом ЖК найдут своего покупателя, поскольку он находится в центре города и близко к метро, но это будет специфический покупатель:



— Это могут быть студенты, молодые люди, а также инвесторы, планирующие сдавать квартиры в аренду.

Хабибрахманов полагает, что сегодня такое жилье может продаваться по 250—300 тыс. рублей за квадратный метр:

— Все будет зависеть от площади квартир, отделки, других характеристик квартир.

Но каковы бы ни были плюсы и минусы того или иного объекта жилой недвижимости, в сегодняшней экономической ситуации выбор покупателя зависит по большей части от цены. А стоимость квадратного метра в Казани не вписывается в банальную схему цена — качество, и с этой точки зрения привлекательные для определенной группы покупателей квартиры в новом ЖК на улице Калинина могут им оказаться попросту не по карману.

— Казанская агломерация не попадает под критерии доступности жилья, поскольку здесь покупают квартиры не только жители города с целью улучшения своих жилищных условий, — говорит глава АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Квадратный метр у нас является объектом инвестиционного спроса жителей других субъектов Российской Федерации. Это как в Краснодарском крае: там квадратные метры недоступны для местных жителей, поскольку их приобретают для отдыха жители других регионов. Поэтому и стал провальным путь накопления на квартиру в рублях — без участия в каких-либо программах это сделать просто нереально.

По мнению Гизатовой, продажа квартир площадью более 50 квадратных метров должна, безусловно, подходить под какие-то льготные программы, иначе желающие их купить сделать это не смогут, а среди инвесторов наибольшей популярностью пользуются студии, однокомнатные, малогабаритные двухкомнатные квартиры.