Правительство прорабатывает вопрос запрета транзита польских фур

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России прорабатывает вопрос запрета на транзит польских фур, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.



Нижняя палата парламента выступила с предложением в начале недели. Депутаты назвали его ответной мерой на захват здания школы при посольстве России в Варшаве.

Министерство внутренних дел и администрации Польши намерено остановить движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами, согласно проекту распоряжения правительства.

Фото: pixabay.com

В начале прошлой недели польские власти сообщили о том, что будут стремиться изъять очередную дипломатическую недвижимость России в республике. По словам посла России в Польше Сергея Андреева, власти Польши отказываются признавать собственностью страны жилой комплекс российского посольства в Варшаве на улице Бетховена. В отношении служебного комплекса посольства претензий у властей Польши нет.

На этой неделе депутаты Государственной думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории России, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.

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Маргарита Головатенко