Парк «Тулпар» в Казани откроется в первой половине июня
Парк «Тулпар» в Казани планируют открыть в первой половине июня, сообщили в пресс-службе парка.
— Конкретную дату сейчас назвать сложно, так как аттракционы должны быть не просто смонтированы, но и пройти установленную законом сертификацию… 1 июня открытия не планируется.
В пресс-службе рассказали о местоположении будущего парка: ориентироваться стоит на новый ипподром. В скором времени «Тулпар» подготовит подробную карту расположения.
Формат нового парка не станет альтернативой парка «Кырлай», поскольку открыть большой парк аттракционов планируют позже.
В парке заработают порядка 25 аттракционов под открытым небом. Вход на них разрешат детям от 3 лет и взрослым. Планы по созданию парка «Кырлай» в Казани рядом с ТЦ «Парк Хаус» остаются прежними. Об этом сообщили в казанской мэрии.
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