Парк «Тулпар» в Казани откроется в первой половине июня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Парк «Тулпар» в Казани планируют открыть в первой половине июня, сообщили в пресс-службе парка.



— Конкретную дату сейчас назвать сложно, так как аттракционы должны быть не просто смонтированы, но и пройти установленную законом сертификацию… 1 июня открытия не планируется.

В пресс-службе рассказали о местоположении будущего парка: ориентироваться стоит на новый ипподром. В скором времени «Тулпар» подготовит подробную карту расположения.

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов

Формат нового парка не станет альтернативой парка «Кырлай», поскольку открыть большой парк аттракционов планируют позже.

В парке заработают порядка 25 аттракционов под открытым небом. Вход на них разрешат детям от 3 лет и взрослым. Планы по созданию парка «Кырлай» в Казани рядом с ТЦ «Парк Хаус» остаются прежними. Об этом сообщили в казанской мэрии.

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Маргарита Головатенко