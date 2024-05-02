Глава Тукаевского района оспаривает свой арест

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляционные жалобы на арест главы Тукаевского района Фаила Камаева, обвиняемого во взятке. Его адвокаты намерены просить о более мягкой мере пресечения, передает журналист «Реального времени».



Напомним, под стражей Камаев находится почти две недели. 19 апреля Набережночелнинский горсуд отправил его в СИЗО до 18 июня по ходатайству сотрудников Следкома. Вину в коррупции арестованный не признает.

По версии следствия, в 2022 году глава района получил от представителя одной из коммерческих организаций незаконное вознаграждение в виде денег, строительных материалов, а также работ по строительству своего дома на общую сумму более 1,3 млн рублей. А взамен использовал свои полномочия для оказания содействия этому подрядчику в заключении контрактов на строительные работы по объектам района и своевременной оплаты по ним. В частности, писал рекомендательные письма в ГИСУ в отношении «своего» подрядчика и таким образом пролоббировал получение заказа на 135 млн рублей по капремонту в одной из школ района.

К слову, 5 из 135 млн по тому контракту силовики считают похищенными. В мошенничестве подозревают директора и совладельца казанской компании «Дорстрой Механизмы» (ДСМ) Рамиля Тукмакова, считая его также фактическим руководителем компании «Строитель», выполнявшей работы по капремонту школы. По данным источников «Реального времени», вину в афере Тукмаков частично признал, а еще дал показания о взятке Камаеву. По ходатайству СК этому фигуранту избран запрет определенных действий.

Нюанс в том, что Тукмаков не вполне посторонний для Камаева бизнесмен. Партнерами Тукмакова в актанышском ООО «Татстройинжиниринг» с 2015-го года выступают Шамиль Наилевич и Раиль Фаилевич Камаевы — племянник и сын главы Тукаевского района.