«Стрела-Ак Барс» — чемпионы, вслед за «КОС-Синтез» и до «Динамо-Ак Барс»

И в воде, и на траве: побеждаем мы везде!

Фото: предоставлено realnoevremya.ru РК «Стрела-Ак барс»

«Стрела-Ак Барс» завоевала в Саранске Суперкубок России по регби. В решающем матче казанская команд обыграла «Локомотив» из Пензы в серии послематчевых штрафных ударов, после того как основное время игры завершилось вничью 19:19. Подробности в материале спортивной редакции «Реального времени», побывавшей для этого репортажа в столице Мордовии.

Едем на «Стрелу», вспоминаем о «Рубине»

...Субботним вечером по безмятежной Казани среди прохожих прогуливался со своей девушкой Аскар Махиянов. Новоиспеченный чемпион России, первый для «столицы чемпионов» Казани в 2024 году. Не менее безмятежным ранним утром понедельника разношерстная группа болельщиков стояла у брендированного автобуса «Игр Будущего», чтобы отправиться в столицу Мордовии Саранск на матч Суперкубка России по регби. Все обещало быть супер. Сам Кубок, который федерация регби России решила разыгрывать спустя 7 лет, предыдущие соревнования прошли в 2017 году. Соперник — чемпион страны, пензенский «Локомотив». Стадион — «Мордовия-Арена», который принимал матчи чемпионата мира по футболу.

Назвав группу болельщиков разношерстной, нельзя не отметить определенную связь с «Рубином». Ветеран казанского регби, бывший тренер Алексея Песошина по команде «Университет» Евгений Гордиенко работал тренером в регбийной команде «Рубин» до 1974 года, когда она была расформирована. А напомнил об этом факте архивариус футбольного «Рубина» Александр Цыбин, который также был в группе болельщиков, которая ехала в Саранск, чтобы раствориться в общей массе пензенских фанатов, которые приехали в соотношении один наш автобус к пяти их. На просьбу о совместном фото, когда две группы болельщиков пересеклись в кафе на окраине Саранска, пензенцы ответили отказом, мотивируя это тем, что не успели переодеться из цивильного в футболки «Локо».

«Пенза, Пенза!» «Локо — вперед!», «За Пензу» начали заряжать они со старта Суперкубка, расположившись компактными группками во всему периметру стадиона. Массово на стадион пришли и саранцы, соскучившиеся по большим спортивным мероприятиям. Проводимый в эти же дни второй этап Кубка России по плаванию, где спинист из спортклуба «Синтез» Николай Зуев завоевал серебряную медаль, не особо прельщал местных болельщиков и тусовку, которая ради селфи готова была на все — от Хэллоуина до Масленицы...

Обмен штрафными

Среди собравшихся, ваш корреспондент запомнил одного, в регбийке волгоградского «Ротора», который, остановившись в проходе, давил на своего телефонного собеседника, угрожая ему судебным разбирательством: «Если вы не верите в мою силу на территории Волгоградской области, я буду судиться». Атаки накатывали то на одни, то на другие ворота, а человек, чья сила на территории Волгоградской области так велика, что собеседник должен был прочувствовать ее аж из Саранска, продолжал доминировать в телефонном общении. Кому как, а мне вспомнился фильм «Формула 51» с Самуэлем Л. Джексоном, когда его партнер по картине Роберт Карлайл всю дорогу ходит в футболке «Ливерпуля», горя желанием попасть на матч любимой команды, а осуществив мечту, даже не смотрит игру. Приехать из Волгограда 600 с лишним километров, чтобы десять минут матча «тереть за бабки», — это такая же трата времени, как у мордовских красавиц, которые фотографировались и делали селфи на фоне регбийного поединка, выпячивая губки и попки.

Пока рядом шел разговор на повышенных тонах, команды успели обменяться двумя реализованными штрафными Сергея Янюшкина и Кобуса Мараиса. При этом у «Стрелы-Ак Барс» состоялся опасный подход к зачетке пензенцев на старте, после чего действующие чемпионы полностью перевернули ход игры. Инициатива была за ними, что подтверждалось еще одним реализованным штрафным и очень опасным давлением, начиная с 20 минуты, когда казанцы стеной вставали и живым непреодолимым препятствием ложились на пути пензенцев прямо на границе зачетки. В советской батальной литературе есть слоган «Отступать некуда — позади Москва», так вот для казанцев это было актуально как никогда. Счет и так в пользу «Локо» 3:6, да еще потенциальная попытка соперника могла превратиться в реальную, дрогни кто-нибудь из защищающихся.

Первая попытка текущего года в активе «Стрелы-Ак Барс»

Бодание на краю зачетки происходило в момент, когда какая-то местная тележурналистка в плаще записывала стендап, для убедительности взяв в руки регбийную дыню. Смотрелось это так же дико, как анекдот, рассказанный на похоронах. На поле один из кульминационных моментов игры, а в кадре «дынька» и поток банальностей. К счастью, казанцы отбились, а за восемь минут до перерыва заработали право на штрафной и сравняли счет 6:6. Кстати, именно шестерка была игровой футболке молодого регбиста Алексея Песошина в команде «Университет», как вспомнил в эксклюзивном интервью «Реальному времени» Евгений Гордиенко.

Концовка первого тайма заставила вспомнить известную поговорку про то, что игра была равна, но сильнее смотрелись пензенцы. Это нашло отображение и на табло, поскольку под занавес железнодорожники заработали право еще на один штрафной, и после удара Янюшкина ушли на перерыв с небольшим преимуществом 9:6. Тут необходимо отметить, что казанцы дважды удалялись по ходу первого тайма, и именно во время удаления Виталия Карзанова пензенцы устроили пик давления на нашу зачетку. В конце первого тайма был удален новичок казанцев Рикерт Корфф, но его отсутствие «стрелки» пережили легче, тем более что оно было разделено по времени на два тайма. Более того, в меньшинстве мы получили право на штрафной, и Мараис счет сравнял — 9:9. Но Пенза не была бы действующим чемпионом, если бы не собралась и не вышла снова вперед (Янюшкин в этот день был точен с любой позиции), и игра в «а ну-ка догони» продолжалась.

На исходе игрового часа была проведена первая попытка 2024 года. Это Виталий Живатов занес в зачетку пензенцев, увенчав усилия партнеров, которые минут 5 давили на оборону «Локомотива», не единожды отказываясь от возможности пробить штрафной. Заработали удаление Владимира Подрезова, которое тренерский штаб тут же подкорректировал заменой. Но, если долго мучиться, то пять очков получится, поскольку казанцы были чуть сильнее в каждой схватке, каждом моле, каждой микродуэли. С реализацией Мараис счет стал 16:12 в пользу «Стрелы-Ак Барс», до конца 20 минут, и впечатление, что мы перехватили инициативу.

Мы чемпионы: и в воде, и на газоне!

Впечатление оказалось ложным. Пенза дождалась выхода удаленного игрока и устроила давление на зачетку «Стрелы-Ак Барс» с той разницей, что градус напора был раза в полтора выше, чем на 20-й минуте первого тайма. Это уже напоминало не танец над пропастью, а знаменитую борьбу Шерлока Холмса с профессором Мориарти на краю Рейхенбахского водопада. Тогда спастись Холмсу помогли секреты несуществующей борьбы баритсу, фантазия Артура Конан Дойля и требования читателей продолжить повествование про любимого детектива. Спастись «стрелкам» помогло что-то свыше, но «Локомотив» давил на площадке. Давил голосами своих многочисленных болельщиков с трибун, давил авторитетом действующего чемпиона и победителя последнего противостояния между командами, состоявшегося в рамках чемпионата по регби-7. У «Стрелы-Ак Барс» сменилась часть игроков, вышли легендарный Тагир Гаджиев и Шамиль Даудов, единственный, кто разминался в длинном плаще, напоминающем халат чабана, Джереми Джордаан и Эдди Людик, с новыми силами, незабитыми еще мышцами. И они отбились общими усилиями, но не отбросили игру на половину поля «Локомотива», и давление пензенцев продолжилось, завершившись попыткой с реализацией. 16:19 в пользу Пензы, 5 минут до конца поединка, весы которого качались то в одну, то в другую сторону, восхищая любителей непредсказуемого сюжета с перспективой на три исхода.

Трибуны, поторопившись, скандировали «молодцы», адресовав это в сторону регбистов Пензы. Потому, что «...разобраться, если строго, даже в эти пять минут можно сделать очень много». В конкретном случае, можно отказаться от штрафного, выбить мяч в аут, заработать еще один штрафной и реализовать его на 80-й, последней минуте матча — 19:19.

Можете обвинить автора в фантазиях, но он уже видел матч с таким же сценарием. И это был полуфинал чемпионата России по водному поло в Казани, когда 30 марта «КОС-Синтез» на последних секундах сравнял счет в противостоянии с астраханским «Динамо-СШОР», а в серии пенальти выглядел куда убедительнее конкурента. В Пензе, на траве «Мордовии-Арены» сюжет был повторен с точностью до 100 процентов, с той разницей, что это другой город и вид спорта, стадион, покрытие, другие спортсмены. Объединяющим были только сюжеты, и город, который представляли победители. Столица Татарстана спустя пару часов выиграла золото еще и в женском чемпионате по волейболу, напомнив, что «Казань — столица чемпионов!»

Саранск — Казань

