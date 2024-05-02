В России могут разрешить использовать маткапитал на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка

В России могут разрешить использование материнского капитала для улучшения жилищных условий сразу после рождения ребенка. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу. Инициатива принадлежит депутатам нижней палаты.

Проект федерального закона предусматривает возможность использования материнского капитала для улучшение жилищных условий без обязательного ожидания трех лет со дня рождения или усыновления ребенка.

Авторы законопроекта считают, что такая мера позволит семьям с детьми быстрее реализовать свое право на государственную поддержку и улучшить качество жизни. Законопроект содержит финансово-экономическое обоснование, согласно которому реализация предложенных изменений не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Ожидается, что проект федерального закона вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Напомним, в России могут быть пересмотрены условия назначения единого пособия. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.



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Разиль Самигуллин