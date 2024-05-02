В рамках нацпроекта «Культура» в 2023 году было поддержано более 7,5 тыс. творческих инициатив и проектов

Вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание с регионами, на котором подвела итоги реализации нацпроекта «Культура» в 2023 году, а также обсудила ход его исполнения в первом квартале текущего года.

По словам вице-премьера, все плановые значения показателей нацпроекта были достигнуты в прошлом году. На его реализацию в 2024 году предусмотрено более 51 млрд рублей.

Голикова отметила, что текущий год реализации нацпроекта является завершающим, поэтому необходимо максимально сконцентрировать силы и средства для достижения всех плановых значений показателей и результатов в соответствии с заключенными соглашениями и не допустить снижения темпов по выполнению взятых обязательств.

В рамках национального проекта «Культура» было поддержано более 7,5 тыс. творческих инициатив и проектов. За весь период реализации проекта около 44 тыс. творческих и управленческих кадров прошли курсы повышения квалификации, из них 4 тыс. — в новых регионах.

Государственная поддержка в размере 50 тыс. и 100 тыс. рублей была оказана 3 тыс. работников культуры и 3 тыс. учреждений. За год 100 деятелей культуры получили стипендии, а за весь период — 500 человек.

Кроме того, в 2023 году были оснащены 383 образовательные организации в 46 регионах. За период реализации нацпроекта реконструировано и отремонтировано 142 здания детских школ искусств в 68 регионах, а также 271 дом культуры в 73 регионах. Всего за время действия нацпроекта отремонтировано и построено 1695 домов культуры.

Также в рамках проекта построено пять центров культурного развития в разных регионах России, переоснащено 230 муниципальных библиотек, модернизировано 94 кинозала и создано 73 виртуальных концертных зала. Всего в стране уже работает 393 таких зала.

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Разиль Самигуллин