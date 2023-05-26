ВК «Динамо-Ак Барс» назвал имя нового главного тренера

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

Главный тренером волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» стал Зоран Терзич. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Зоран Терзич — югославский и сербский волейбольный тренер, специализирующийся на работе с женскими командами. В прошлом году был назначен главным тренером сборной России, с игроками которой уже участвовал во Всероссийской спартакиаде — 2022. Также является чемпионом России, Турции и Сербии.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

За последние две недели «Динамо- Ак Барс» покинули 9 волейболисток. Из клуба ушли Гайла Гонсалес, Ярослава Симоненко, Таисия Коновалова, Елизавета Синицына, Евгения Баяндина, Добриана Рабаджиева, Елизавета Павлова, Ирина Королева и Варвара Сергеева.

Также на прошлой неделе клуб лишился главного тренера. Из команды ушел Ришат Гилязутдинов. Он возглавлял «Динамо-Ак Барс» на протяжении 14 сезонов.



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Айрат Назипов