Рустам Минниханов — бизнесу: «В период глобальных изменений вы проявили хватку и стойкость»

На встрече с раисом РТ предприниматели просили расширить возможности промипотеки, помочь с выходом на новые рынки сбыта и с преференциями в ТЦ

«Если вас не записали, у вас есть полное право поднять руку и сказать: есть вот такая задача. Может быть, все сразу не решим, но мы должны знать, что вас беспокоит», — призвал к честному разговору Рустам Минниханов на встрече с бизнесом «Диалог без дистанций». Раиса республики услышали. Так, глава УК промпарков «Развитие» запросил республиканские меры поддержки, владелица бренда одежды — преимущественного права на торговые места, еще один бизнесмен — помощи в выводе на внешние рынки татарского меда, который часто выдают за башкирский. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Я и есть Татарстан»

Предпринимательское сообщество получило возможность напрямую встретиться с Рустамом Миннихановым по простой причине — сегодня День российского предпринимательства. И ограничиваться поздравлениями власти не захотели.

— Всегда нужно держать руку на пульсе МСП. Ведь на него приходится значительная часть ВРП, в нем занято 40% трудоспособного населения. Это огромная сила. Но и у нее есть наболевшие вопросы, как и у всех отраслей экономики после шокового 2022 года, — объяснили цель встречи организаторы.

Впрочем, диалогу постарались придать скорее праздничный настрой. В коротком видеоролике, рассказывающем о предпринимательском росте, звучали исключительно позитивные ноты, объединенные единым слоганом «Я и есть Татарстан». Как оказалось, это новый бренд, который продвигается в татарстанском бизнесе.

К беседе с раисом пригласили новичков — предпринимателей, которые до сих пор не выходили в публичное медиаполе, но долго работали «на земле» и смогли воспользоваться мерами государственной поддержки. Среди них — владелец сыроварни индивидуальный предприниматель Владимир Воронцов, председатель сельхозкооператива «Татар балы» по переработке меда Язиль Муллахазиев, основательница бренда женской одежды «Ennstore» Светлана Зайнутдинова и другие бизнесмены. Объединяло их то, что многие воспользовались льготными микрозаймами от 2 до 5 млн рублей.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Промышленная ипотека пока не дает того эффекта, какого ожидали»

Встреча с предпринимательством приобрела деловую тональность после того, как вновь заговорили о промышленных парках в Татарстане. Это достаточно болезненная тема, так как заполняемость муниципальных парков все еще остается низкой. «Наши промпарки загружены только на 56 процентов. Это очень мало», — заметил Минниханов. Как их заполнять?

Свое видение изложил Константин Пучкин, директор УК промпарков «Развитие» (Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск). В настоящее время заполнены две очереди промпарка в автограде, работают 18 резидентов, создано 400 рабочих мест. Идет проектирование третьей очереди. Заполнен в две очереди и промпарк «Нижнекамск» (работают 16 резидентов, 300 рабочих мест). Спикер сообщил, что экономическому расцвету нижнекамского промпарка способствовало совсем немногое — строительство подъездной дороги.

— Нижнекамск участвовал в отборе Минэкономразвития РФ и получил субсидию на 25,7 млн рублей. До этого каждый резидент должен был тратить ежемесячно до 100 тысяч рублей на вахтовые перевозки персонала. Сейчас идет рассмотрение аналогичной заявки в ВЭБ РФ для строительства инфраструктуры парка в Менделеевске, — рассказал Пучкин.

Но доступ к федеральным ресурсам муниципальные промпарки не имеют, признал он: «Есть муниципальные парки в районах. У них нет возможности участвовать в федеральных программах».

Эффективные УК могли бы выкупать активы при помощи нового финансового инструмента — проимпотеки, но у него есть ограничения. «Эта норма распространена только для крупных предприятий. А УК являются девелоперами», — заметил он.

Фото: rais.tatarstan.ru

— Промипотека — это чисто декларация, не дает того эффекта, который ожидали, — согласился с ним Рустам Минниханов. — Она очень узкая, так как ограничена лимитом [кредитования] в 500 млн рублей.

Раис республики сообщил, что глава Минэкономики обратился с предложением увеличения лимита, чтобы ими могли воспользоваться МСП. «29 мая еще раз озвучим эти вопросы, — указал он, — Надо по промышленной ипотеке подключиться, это было бы хорошей поддержкой».

Как татарский мед продают под видом башкирского

Председатель сельскохозяйственного кооператива «Татар балы» по переработке меда Язиль Муллахазиев запросил поддержку для выведения татарского меда на экспорт. До сих пор за рубежом продается башкирский мед, который собирается в прилегающих районах — Агрызском, Бавлинском. Он заявил о готовности продвигать его под местным татарстанским брендом, но для этого необходимо пройти полный цикл сертификации в Россельхознадзоре РФ. Раис республики одобрил идею и посоветовал закрепить бренд так, чтобы не было подделок.

— Какой вы презентабельный! Сразу видно, хороший шампунь делают, волосы растут, — шутил Минниханов, когда к разговору присоединился коммерческий директор мастерской красоты Искандер Халиуллов.

«Мастерская Олеси Мустаевой» занимается производством косметических средств. В прошлом году стали победителями в Международном конкурсе качества «Лучшие товары и услуги — ГЕММА 2022». Компания готовит проект по продвижению косметических средств в России. «В Крыму в каждой лавке продается в качестве сувенира разная косметика, но упаковка страдает. Мы готовим проект с родными мотивами, чтобы было красиво и качественно», — пояснил предприниматель. В этом году компания планирует расширить производство в промпарке «Иннополиса» в Лаишево.

Фото: rais.tatarstan.ru

Бизнес просил о преференциях в ТЦ

Владелица бренда одежды Светлана Зайнутдинова попросила рассмотреть возможность предоставления преимущественного права в ТЦ. По ее словам, сейчас компания арендует проходное место в крупном молле, но оператор не торопится продлевать договор в этом месте.

— Есть просьба, чтобы торговые места в «КазаньМолле» на первом этаже сохранялись за нами, чтобы было преимущество для локальных брендов. Но они не очень хотят этого делать, — посетовала она.

— Олег, надо торговые сети пригласить, чтобы эти места оставить за ними, — поручил Рустам Минниханов главе Минпромторга РТ — Олегу Коробченко. — Предприниматель — это человек, который всегда ищет, творит. Заверяю вас, что руководство республики всегда будет поддерживать ваши инициативы и идеи. Предприниматели всегда были инициативной и активной частью нашего населения. В период глобальных изменений вы проявили хватку и стойкость, сохранили рабочие места. Тем самым вы внесли огромный вклад в сохранение социальной стабильности.

Раис Татарстана уточнил, что в республике проводится последовательная работа по развитию предпринимательской инициативы, реализуется комплекс федеральных и региональных мер поддержки, которые включают льготные кредиты и субсидии, программы грантовой поддержки начинающим предпринимателям, бесплатные услуги по развитию собственного дела.