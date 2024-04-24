Рустам Минниханов открыл новый завод по производству лифтового оборудования

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии завода по производству лифтового оборудования ООО «Татлифт» в Зеленодольском муниципальном районе. В церемонии также участвовал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

Завод расположен на площадке промышленного парка «Зеленодольск». Генеральный директор ООО «Татлифт» Гульшат Загидуллина ознакомила почетных гостей с предприятием и рассказала о проекте. Рустам Минниханов осмотрел производственные площади и образцы выпускаемого оборудования.

На церемонии открытия подчеркнули важность события и отметили ценность полностью отечественного оборудования завода. Состоялся символический запуск производства. Ранее Рустаму Минниханову представили итоги исполнения бюджета Татарстана за I квартал 2024 года.

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Разиль Самигуллин